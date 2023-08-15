Редкое осложнение после COVID-19: ноги мужчины стали фиолетовыми (фото)

Всякий раз, когда мужчина вставал, его ноги приобретали неестественный цвет.

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Ученые из Университета Лидса, Великобритания, представили результаты нового исследования, в котором они описали очень необычный случай. У мужчины ноги приобрели фиолетовый цвет и скорее всего это редкое осложнение, вызванное длительным течением COVID-19, пишет IFLScience.

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33-летнего мужчину направили в специализированную клинику после того, как в течение полугода у него проявлялись необычные симптомы. Когда он вставал, его то в ногах ощущал тяжесть, появлялись зуд и покалывание, да к тому же ноги приобретали фиолетовый цвет. Эти симптомы исчезали, когда мужчина ложился.

Врачи измерили артериальное давление и пульс пациента в положении лежа и через 8 минут, после того, как он стоял. Выяснилось, что в положении лежа пациент имеет нормальный пульс, но в положении стоя его сердце билось со скоростью в 127 ударов в минуту. Мужчина также сообщил, что у него появляется туман в глазах, а тело начинает дрожать. Эти симптомы соответствовали синдрому постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ).

Когда человек встает, то часть крови опускается вниз из-за силы тяжести. Но тело компенсирует это, слегка увеличивая частоту сердечных сокращений и сужая кровеносные сосуды, чтобы обеспечить приток кислорода к сердцу и мозгу.

Всякий раз, когда мужчина вставал, его ноги приобретали неестественный цвет Фото: eurekalert.org

На сайте организации British Heart Foundation говорится, что если у человека есть СПОТ, то такие автоматические изменения не происходят. Когда человек находится в стоячем положении, то приток крови к сердцу и мозгу падает, а частота сердечных сокращений увеличивается, чтобы компенсировать это.

Оказалось, что мужчина за полтора года до этого обследования перенес COVID-19 и, возможно, он подхватил это вирусное заболевание и через полгода после первого заражения. Авторы исследования указывают на то, что именно длительное течение болезни привело к появлению странных симптомов и к диагнозу, который установили врачи.

По словам ученых, растет количество доказательств связи между продолжительным течением COVID-19 и появлением СПОТ у людей. Авторы исследования указывают на то, что подобные симптомы, в том числе изменение цвета ног могут возникать у людей, которые болели коронавирусом, но они могут не знать об этом.

Фокус уже писал о том, что популярные препараты для похудения вызывают осложнения. Хирурги считают, что пациентам как минимум за день до проведения операции стоит отказаться от употребления этих препаратов.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.