Влияют на ход хирургической операции: популярные препараты для похудения вызывают осложнения

Хирурги считают, что пациентам как минимум за день до проведения операции стоит отказаться от употребления этих препаратов.

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Группа американских и канадских анестезиологов забила тревогу относительно нового класса препаратов для похудения. Медики предупреждают, что они могут увеличить риск серьезных осложнений у пациентов, находящихся под седацией на операционном столе, пишет New Atlas.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Canadian Journal of Anaesthesia. В ходе работы ученые изучили данные об операции у пациентов, которые принимали препараты GLP-1, такие, как Ozempic и Wegovy, замедляющие пищеварение и опорожнение желудка.

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Исследователи предупреждают, что этот побочный эффект является причиной того, что препараты в действительности являются эффективными средствами для похудения. Однако в случае хирургического вмешательства они также являются причиной повышенного риска того, что предоперационное голодание попросту не сработает эффективно. Простыми словами, в желудке все еще останутся твердые вещества, которые способны вызвать аспирацию — вещество вдыхается в легкие при седативном воздействии.

На основе этих данных Американское общество анестезиологов выпустило новые рекомендации, которые заключаются в том, чтобы пропустить прием пероральных форм данных препаратов за день до назначенной операции и воздержаться от инъекции в течение недели.

В то же время авторы исследования, доктор Ион Хобай из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне и доктор Филип Джонс из клиники Майо во Флориде, надеются, что рекомендуемый период воздержания от препарата в обоих случаях продлят до трех недель. Именно это количество времени необходимо, чтобы большинство аспектов, подавляющих аппетит, исчезло. Исследования показывают, что через три недели 88% препарата выводится из организма.

Отметим, что новое исследование также опирается на предыдущие статьи о различных случаях, о которых сообщалось ранее. В том числе недавнее исследование, в котором приняло участие всего 33 человека, показало, что у 8 из них (24%) были обнаружены остаточные твердые вещества в желудках. Это значительно повышает риск аспирации во время операции, что может привести к повреждению легких и развитию сопутствующих заболеваний.

Отметим, что все вышеописанные выводы исследователей не являются результатом строгих клинических испытаний, которые еще потребуется провести в дальнейшем.

Ранее Фокус писал о том, что новый класс препаратов для похудения может решить проблему избыточного веса.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.