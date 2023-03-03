Конец ожирению. Новый класс препаратов для похудения может решить проблему избыточного веса

Исследователи провели эксперименты на мышах и обнаружили, что те, кто получал AM833, значительно теряли вес, даже при употреблении пищи с высоким содержанием жиров.

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В последние годы ожирение стало серьезной проблемой здравоохранения во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1975 года количество людей, страдающих ожирением, увеличилось почти втрое, и примерно 1,9 миллиарда взрослых имеют избыточный вес или страдают ожирением. Ожирение увеличивает риск возникновения ряда проблем со здоровьем, включая болезни сердца, диабет и некоторые виды рака. Поэтому поиск безопасного и эффективного лечения ожирения имеет решающее значение, пишет Mint.

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Недавнее исследование выявило потенциальный новый класс лекарств, которые могут помочь в борьбе с ожирением. Исследователи, стоящие за исследованием, обнаружили молекулу под названием AM833, которая нацелена на определенный рецептор в мозге, который регулирует голод и обмен веществ. Воздействуя на этот рецептор, AM833 способен подавлять аппетит и увеличивать расход энергии в организме, что может привести к потере веса.

Исследователи провели эксперименты на мышах и обнаружили, что те, кто получал AM833, значительно теряли вес, даже при употреблении пищи с высоким содержанием жиров. Кроме того, препарат не имел каких-либо неблагоприятных побочных эффектов у мышей, что указывает на то, что он может быть безопасным вариантом и для людей.

Хотя результаты исследования являются многообещающими, важно отметить, что необходимы дополнительные исследования для определения эффективности и безопасности AM833 у людей. Клинические испытания должны быть проведены для оценки эффективности препарата и потенциальных побочных эффектов.

Более того, важно признать, что лекарства для похудения не следует рассматривать как отдельное решение проблемы ожирения. Здоровая диета и регулярные физические упражнения по-прежнему являются наиболее эффективными способами поддержания здорового веса. Лекарства для похудения следует рассматривать только как дополнительный вариант для тех, кто пробовал другие методы и все еще пытается похудеть.

Открытие потенциального нового класса препаратов для снижения веса является перспективным направлением в борьбе с ожирением, однако прежде чем они поступят на массовый рынок, ученым предстоит провести еще большое количество исследований для выявления потенциальных побочных эффектов и долгосрочного влияния на здоровье людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, как действует на человека нездоровая пища и что с этим делать. Исследователи полагают, что нашли нечто в нашем мозге, что поможет создать таблетку от лишнего веса.