Кінець ожирінню. Новий клас препаратів для схуднення може вирішити проблему надмірної ваги

Дослідники провели експерименти на мишах і виявили, що ті, хто отримував AM833, значно втрачали вагу навіть при вживанні їжі з високим вмістом жирів.

Related video

В останні роки ожиріння стало серйозною проблемою охорони здоров'я у всьому світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з 1975 року кількість людей, які страждають на ожиріння, збільшилася майже втричі, і приблизно 1,9 мільярда дорослих мають надмірну вагу або страждають на ожиріння. Ожиріння збільшує ризик виникнення низки проблем зі здоров'ям, включаючи хвороби серця, діабет та деякі види раку. Тому пошук безпечного та ефективного лікування ожиріння має вирішальне значення, пише Mint.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Нещодавнє дослідження виявило потенційний новий клас ліків, які можуть допомогти у боротьбі з ожирінням. Дослідники, які стоять за дослідженням, виявили молекулу під назвою AM833, яка націлена на певний рецептор у мозку, який регулює голод та обмін речовин. Впливаючи на цей рецептор, AM833 здатний пригнічувати апетит і збільшувати витрати енергії в організмі, що може призвести до втрати ваги.

Дослідники провели експерименти на мишах і виявили, що ті, хто отримував AM833, значно втрачали вагу навіть при вживанні їжі з високим вмістом жирів. Крім того, препарат не мав якихось несприятливих побічних ефектів у мишей, що вказує на те, що він може бути безпечним варіантом для людей.

Хоча результати дослідження є багатообіцяючими, важливо відзначити, що необхідні додаткові дослідження для визначення ефективності та безпеки AM833 у людей. Клінічні випробування повинні бути проведені для оцінки ефективності препарату та потенційних побічних ефектів.

Більше того, важливо визнати, що ліки для схуднення не слід розглядати як окреме вирішення проблеми ожиріння. Здорова дієта і регулярні фізичні вправи, як і раніше, є найбільш ефективними способами підтримки здорової ваги. Ліки для схуднення слід розглядати лише як додатковий варіант для тих, хто пробував інші методи і все ще намагається схуднути.

Відкриття потенційного нового класу препаратів для зниження ваги є перспективним напрямом у боротьбі з ожирінням, проте перш ніж вони надійдуть на масовий ринок, ученим належить провести ще велику кількість досліджень для виявлення потенційних побічних ефектів та довгострокового впливу на здоров'я людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, як діє на людину нездорова їжа і що з цим робити. Дослідники вважають, що знайшли щось у нашому мозку, що допоможе створити таблетку від зайвої ваги.