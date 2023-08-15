Впливають на перебіг хірургічної операції: популярні препарати для схуднення спричиняють ускладнення

Хірурги вважають, що пацієнтам щонайменше за день до проведення операції варто відмовитися від вживання цих препаратів.

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Група американських і канадських анестезіологів забила на сполох щодо нового класу препаратів для схуднення. Медики попереджають, що вони можуть збільшити ризик серйозних ускладнень у пацієнтів, які перебувають під седацією на операційному столі, пише New Atlas.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Canadian Journal of Anaesthesia. Під час роботи вчені вивчили дані про операції у пацієнтів, які приймали препарати GLP-1, такі, як Ozempic і Wegovy, що уповільнюють травлення і спорожнення шлунка.

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Дослідники попереджають, що цей побічний ефект є причиною того, що препарати насправді є ефективними засобами для схуднення. Однак у разі хірургічного втручання вони також є причиною підвищеного ризику того, що передопераційне голодування просто не спрацює ефективно. Простими словами, у шлунку все ще залишаться тверді речовини, які здатні спричинити аспірацію — речовина, що вдихається в легені під час седативного впливу.

На основі цих даних Американське товариство анестезіологів випустило нові рекомендації, які полягають у тому, щоб пропустити вживання пероральних форм цих препаратів за день до призначеної операції й утриматися від ін'єкції протягом тижня.

Водночас автори дослідження, доктор Іон Хобай із Массачусетської лікарні загального профілю в Бостоні та доктор Філіп Джонс із клініки Майо у Флориді, сподіваються, що рекомендований період утримання від препарату в обох випадках продовжать до трьох тижнів. Саме ця кількість часу необхідна, щоб більшість аспектів, що пригнічують апетит, зникла. Дослідження показують, що через три тижні 88% препарату виводиться з організму.

Зазначимо, що нове дослідження також спирається на попередні статті про різні випадки, про які повідомлялося раніше. У тому числі недавнє дослідження, в якому взяло участь лише 33 людини, показало, що у 8 з них (24%) були виявлені залишкові тверді речовини в шлунках. Це значно підвищує ризик аспірації під час операції, що може призвести до пошкодження легенів і розвитку супутніх захворювань.

Зазначимо, що всі вищеописані висновки дослідників не є результатом суворих клінічних випробувань, які ще потрібно провести надалі.

Раніше Фокус писав про те, що новий клас препаратів для схуднення може розв'язати проблему надмірної ваги.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.