"Лазанья" из следов доисторических существ: на Аляске ученые открыли "колизей динозавров" (фото)

В самом сердце Национального парка Денали монументальная находка переписала историю доисторического существования. Ученые обнаружили тщательно сохранившиеся следы и открыли различные виды древних животных в удивительном "колизее динозавров".

В Национальном парке Денали сделано важное палеонтологическое открытие, которое исследователи называют "колизеем динозавров". Сейчас это самое большое место находок следов динозавров на Аляске. Это название не просто риторическое; недавно опубликованное исследование раскрывает степень важности, отмечая богатство следов видов, охватывающих многие поколения, хорошо сохранившихся слой за слоем, пишет IFLScience.

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Совокупность следов напоминает стратифицированное расположение, своеобразную "лазанью". Это слияние неизгладимых отпечатков, высеченных в доисторическом слое тяжелыми шагами гигантских динозавров, в сочетании с полученными слепками, образованными осадком, образовавшимся в этих углублениях и впоследствии застывшим. Эта коллекция отличается как своей многочисленностью, так и разнообразием, представляя невероятный ансамбль видов динозавров, каждый отпечаток которых является удивительно детализированным по форме.

Пэт Дракенмиллер, старший автор научной статьи и директор Музея Севера университета Аляски, описывает свои впечатления с оттенком восхищения: "Они имеют превосходное эстетическое качество, позволяя наблюдать контуры пальцев ног и текстуры кожи".

На одной из скал видны многочисленные углубления от следов гадрозавра Фото: Patrick Druckenmiller

Первые представления о скалах, из которых состоит "Колизей", были скромными, едва намекая на изнурительный семичасовой поход, необходимый для того, чтобы добраться до них.

"Когда солнце попадает под идеальным углом на эти участки, они просто взрываются, — сказал Дастин Стюарт, ведущий автор статьи. — Мы все были просто ошеломлены, а потом Пат сказал: "Берите фотоаппарат". Мы были в шоке".

Возникает вопрос, при каких обстоятельствах эти следы динозавров оказались на вертикальной скале. Объяснение кроется в динамическом взаимодействии тектонических плит Земли.

В позднем меловом периоде скалы сначала были горизонтальными отложениями осадочных пород. С течением времени беспокойное движение тектонических плит привело к появлению величественного хребта Аляска, подняв часть земной коры в небо. Эта интересная последовательность служит напоминанием о том, что следы динозавров могут материализоваться в самых неожиданных местах, даже на полу в ресторанах.

Скала обозначена сотнями отпечатков лап разных видов динозавров Фото: Patrick Druckenmiller

В процессе геологических преобразований, предшествовавших этим трансформациям, горизонтальные отложения, вероятно, занимали территорию, близкую к источнику воды в пределах широкой поймы. Эта местность могла быть основным центром обитания динозавров, выступая в роли связующего звена, которое на протяжении тысячелетий притягивало молодняк и взрослых особей разных видов.

Сложные следы раскрывают историю, которая рисует портрет активного участия травоядных динозавров. Среди них были и более редкие плотоядные виды, включая хищников, тираннозавров и небольшое количество миниатюрных болотных птиц.

Дракенмиллер проливает свет на эту бывшую экосистему: "Это был ландшафт, покрытый пышной листвой, царство, где господствовали динозавры. По этим просторам бродил тираннозавр, который значительно превышал по размерам современных крупнейших бурых медведей. Странствовали хищники, парили воздушные рептилии, а птицы оставляли свои следы. Экосистема, вызывающая глубокое удивление".

Один след крупного плотоядного динозавра, вероятно, тираннозавра Фото: Dustin Stewart

Дэнни Кеппс, геолог Национального парка Денали, рассуждает о двойном приоритете: "Хотя нашей главной обязанностью является сохранение окаменелостей мирового уровня, таких как "коллизей", от потенциальных разрушений и хищений, мы также стремимся создать атмосферу, которая поощряет посетителей исследовать окаменелости в их геологическом контексте. Это позволяет глубже понять эволюционную траекторию ландшафтов и экосистем в разных временных промежутках, сохраняя эти останки нетронутыми для будущих поколений, которые смогут ими любоваться".

Ранее Фокус писал, что в окаменелых фекалиях первого хищника на Земле нашли паразитов. Исследователи говорят, что яйцам паразитов около 200 миллионов лет.