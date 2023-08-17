Сокровищница роскошных артефактов: польский археолог обнаружил тысячелетнее захоронение готов (фото)

Вблизи села Старая Ржека обнаружили кладбище готического происхождения, которому, по оценкам, около 2 000 лет.

Первая вылазка Олафа Попкевича обнаружила явные признаки захоронения, что побудило к масштабному исследованию на площади 250 квадратных метров на территории ландшафтного парка Вда (Wdecki Park Krajobrazowy), расположенном в Куявско-Поморском воеводстве Польши. Результатом стало открытие 50 древних захоронений, датированных 4 веком нашей эры, что совпадает с периодом проживания готов в этом регионе, пишет HeritageDaily.

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Готы сыграли ключевую роль в исторической картине, ознаменовав упадок Западной Римской империи и наступление средневековой эпохи. Этимологически эти люди называются Gut-þiuda ("готский народ") или Gutans ("готы") на готском языке, а в летописях они упоминаются как гутоны, вероятно, ранние предшественники готов, связанные с вельбаркской культурой. Записи указывают на их присутствие вдоль нижнего течения Вислы в Польше в 1 веке нашей эры.

Археологи наткнулись на несколько серебряных ожерелий, пару серебряных фибул, ожерелье из сложных серебряных бусин, орнаментальные украшения с мотивом змеи и удивительно хорошо сохранившуюся погребальную урну Фото: Olaf Popkiewicz/Facebook

Нынешние раскопки обнаружили сокровищницу роскошных погребальных артефактов, в частности, несколько серебряных ожерелий, пару серебряных фибул, ожерелье из сложных серебряных бусин, орнаментальные украшения с мотивом змеи и удивительно хорошо сохранившуюся погребальную урну.

Представитель музея отметил: "Эта коллекция составляет лишь незначительную часть общей площади этого места, которая, по нашим оценкам, превышает 2,4 гектара. К сожалению, условия, влияющие на значительную часть захоронений, требуют срочных и тщательных раскопок, направленных на спасение и сохранение этой бесценной археологической местности".

В этом контексте, предыдущие научные исследования в окрестностях обнаружили готическое поселение, расположенное неподалеку от села Осие. Примечательно, что на этом месте сохранилось безупречно неповрежденное пространственное расположение артефактов, которые датируются 4 веком нашей эры.

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