Стволовые клетки зубной эмали могут "залатать" дыры в зубах "живыми пломбами"

Наш организм не может регенерировать поврежденную зубную эмаль, но ученые нашли способ изменить это искусственным путем.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Developmental Cell, американские ученые смогли создать в лаборатории мини-зубы, которые выделяют белки, способствующие созданию зубной эмали. Это может стать первым шагом на пути к производству "живых пломб", которые закроют дыры от кариеса. Также это может привести к тому, что заменители зубов начнут выращивать в лаборатории, пишет New Atlas.

Самой твердой тканью в организме человека является зубная эмаль, которая помогает зубам выдерживать нагрузки при употреблении пищи. Со временем у многих людей зубная эмаль повреждается, то приводит к появлению полостей в зубах, которые нужно запломбировать. Иногда повреждения настолько серьезные, что зуб подлежит удалению. Это происходит из-за того, что наш организм не способен восстановить зубную эмаль естественным путем.

В рамках нового исследования, направленного на изучение способов восстановления зубной эмали, ученые изучили, как происходит процесс ее формирования естественным путем. За это отвечают клетки в зубах под названием амелобласты. Они производят зубную эмаль во время развития зубов, но отмирают после того, как их работа уже выполнена.

Ученые использовали использовали метод под названием секвенирование РНК с комбинаторным индексированием отдельных клеток, который подчеркивает активацию генов на протяжении всего развития клетки. В ходе исследования ученые смогли создать план того, как амелобласты формируются из стволовых клеток.

Американские ученые смогли создать в лаборатории мини-зубы, которые выделяют белки, способствующие созданию зубной эмали Фото: New Atlas

Затем они заставили стволовые клетки человека стать амелобластами с помощью определенной последовательности активации генов. Клетки организовались в органоиды, структуры, подобные тем, что формируются в зубах. Они выделяли три ключевых белка: амелобластин, амелогенин и эмальин. Эти белки создавали раствор, который превращался в ткань подобную зубной эмали.

Авторы исследования говорят, что результаты их работы являются важным шагом на пути создания методов лечения зубов на основе стволовых клеток для их последующего восстановления. Также это открывает возможности для выращивания новых зубов в лаборатории с помощью нового метода.

Ученые считают, что можно создавать "живые пломбы" из амелобласт, которые можно помещать в полости поврежденного зуба и таким образом будет создана новая эмаль.

Фокус уже писал о том, что назван овощ, который поможет победить грипп. Исследователи обнаружили, что этот продукт создает "барьер" в легких и может помочь в лечении насморка, гриппа и других респираторных заболеваний.

Ученые выяснили, что произойдет с организмом человека, если вообще перестать пить алкоголь. Некоторые люди решают полностью отказаться от употребления любого алкоголя. Но у этого есть свои последствия, как уже писал Фокус.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.