Новый штамм COVID. Ученые объяснили, нужно ли бояться коронавируса этой зимой

С приближением осени появляется новая разновидность COVID под названием Eris, что вызывает вопросы о его влиянии и последствиях для здоровья человека.

Приближаются ночи, которые становятся все длиннее. Они сопровождаются возобновлением школьных занятий и появлением нового штамма Covid. Такая последовательность событий вызывает ощущение дежавю, пишет BBC News.

Однако нынешний момент далек от осени 2020 года, когда всепроникающий коронавирус диктовал ход нашей жизни, что привело к многоуровневой системе локдаунов во всем мире.

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Прежде всего внимание привлекает новый вариант EG.5, обозначенный как "Эрис", ответвление, происходящее от линии Омикрон. Всемирная организация здравоохранения пока классифицирует Эрис как вариант, требующий тщательного изучения.

На протяжении всей пандемии Центр исследования вирусов Университета Глазго (MRC-University of Glasgow) играл ключевую роль в наблюдении за новыми штаммами заболевания.

Этот центр возглавляет профессор Массимо Пальмарини, который, не скрывая чрезмерного беспокойства относительно нынешнего развития событий, отмечает важность постоянного наблюдения.

Пальмарини объясняет: "Новый штамм, кажется, не имеет кардинальных отличий от предыдущего, но это не значит, что он не важен".

Ковид и грипп

С положительной стороны, доктор Антония Хо, преподаватель Центра исследования вирусов MRC, утверждает, что среда гибридного иммунитета, возникающая в результате вакцинации или предварительного инфицирования, в большинстве случаев приводит к более легким проявлениям болезни.

Однако у некоторых людей сохраняются длительные осложнения.

Дискуссии ведутся вокруг понятия ассимиляции ковида в нашей жизни, подобно распространенному взгляду на грипп. Однако, доктор Хо выражает предостережение по этому поводу.

"Симптоматично, что параллели между этими двумя заболеваниями очевидны. Различение симптомов гриппа и ковида является сложной задачей для врачей, — объясняет она, — Инфицированные гриппом лица подвержены вторичным бактериальным инфекциям тяжелого характера, в то время как случаи ковида часто приводят к возникновению тромботических явлений, таких как тромбы в легких и сердце. Осложнения длительного течения Covid еще больше дифференцирует эти две болезни".

Новый сезон

На пороге зимы главным принципом, который мы подчеркиваем, является бдительность, а не самоуспокоенность.

Во время весенней кампании прививок прошлой весной наблюдалось заметное снижение спроса на вакцину среди лиц в возрасте 75 лет и старше.

Учитывая предстоящую потенциально суровую зиму, доктор Хо подчеркивает эффективность защитных мер. В частности, система здравоохранения готова к еще одному сложному периоду.

Д-р Хо ссылается на эпидемиологическую ситуацию в Австралии, объясняя: "Недавний мощный сезон гриппа в Австралии, сопровождавшийся распространенностью гриппа B, ориентированного на детей, может служить предвестником. Педиатрические службы здравоохранения могут столкнуться с повышенным давлением".

Совокупное влияние одновременной волны трех респираторных вирусов может вызвать значительное количество госпитализаций, хотя и с меньшей тяжестью по сравнению с первичными всплесками, тем самым создавая многогранные вызовы для сферы здравоохранения.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.