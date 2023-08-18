Удаляют принудительно. Почему австралийцы не пускают врачей в Антарктиду с аппендиксом

Любой член экспедиции может отправиться на холодный континент с полным набором органов, но врачам это категорически запрещено.

Если вы отправляетесь в экспедицию на австралийские антарктические станции на долгую холодную и изолированную зиму, вам, вероятно, придется позаботиться о многих вещах. Однако если вы врач, вам также предстоит оставить дома один из своих органов, так как с ним вас попросту не пустят в экспедицию, пишет Science Alert.

Речь идет об аппендиксе. По сути, аппендэктомия обязательна для всех врачей, зимующих на антарктических австралийских станциях, при этом остальные члены команды могут оставаться с полным набором своих органов.

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Представители Австралийской антарктической команды отмечают, что это связано с тем, что зимой на станции находится только один врач. При этом эвакуация обратно в Австралию для получения медицинской помощи попросту невозможна, по крайней мере часть года.

Отметим, что аппендицит — воспаление небольшого органа, прикрепленного к толстой кишке. Как правило, это не приводит к летальному исходу, однако довольно распространено среди людей. Например, в Штатах с этой проблемой сталкиваются от 5 до 9 из каждых 100 человек. Часто аппендицит случается внезапно и сопровождается ужасной болью, а состояние пациента может ухудшиться за считанные часы. Потребуется хирургическое вмешательство, прежде чем аппендикс может лопнуть и вызвать серьезную инфекцию, способную перерасти в потенциально смертельный перитонит.

Большинству участникам экспедиции в подобной ситуации может помочь врача, однако если пострадает сам доктор, все станет намного сложнее. Первым с подобной ситуацией столкнулся Серж Удовиков, который в июле 1950 года оказался в самом разгаре антарктической зимы с аппендицитом. К счастью, тогда австралийскому военно-морскому судну HMAS Australia (II) удалось эвакуировать медика и ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В 1951 году ситуация повторилась, но доктор Отто Рек, заменивший доктора Удовикова на антарктической станции, оказался готов к такой ситуации, а потому ему удалось успешно прооперировать члена экспедиции. После этого в Австралии было установлено требование об аппендэктомии.

Впрочем, другие страны не последовали примеру Австралии, а потому в апреле 1961 года врачу Леониду Рогозову пришлось самостоятельно провести операцию и удалить себе аппендикс. Рогозову повезло, уже через 2 недели он вернулся к выполнению своих обычных обязанностей, и прожил после этой операции еще десятилетия. Впрочем, это определенно не тот опыт, который стоило бы повторять, а потому Австралия придерживается правила, что медики могут отправляться в экспедицию в Антарктиду лишь лишившись аппендикса.

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