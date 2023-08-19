Бессловесный язык аборигенов Австралии: ученые рассказали, как распространялись "новости на палке"

Австралийские аборигены являются хранителями древнейшей живой культуры в мире. Однако в хитросплетениях их традиционной коммуникативной системы есть вещь, которая остается малознакомой для современного человека — палки-сообщения.

Палки-сообщения, куски дерева размером обычно от 10 до 30 сантиметров, украшаются множеством узоров, образующих символы или изображения. Она часто имеет цилиндрическую или плоскую форму, пишет IFLScience.

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Эти инструменты предназначены для передачи сообщений и "новостей" на большие расстояния, фактически служа проверенным временем эквивалентом современной телеграммы. Выполняя роль курьеров, люди преодолевали сотни километров между определенными аборигенными народами и кланами, передавая эти палочки от одной общины к другой. Прибыв на место, гонцы устно пересказывали сообщения, используя выгравированные узоры и отметки на палочке в качестве ссылки.

Содержание сообщений было разным: от приглашений и объявлений войны до сообщений о гибели людей. Прежде всего это был призыв к действию, говоривший соседним группам собраться вместе. Это послание также могло эволюционировать, поскольку новая информация часто добавлялась к посоху перед его передачей следующей общине или возвращением к первому отправителю.

"Старейшина, который изготавливает палочку с посланием, передает ее ближайшему к себе старейшине, xnj проверяет ее и, при необходимости, добавляет новые пометки... В конце концов, палочка, пройдя через руки разных старейшин, передается посланнику", — объясняет австралийский антрополог, который документировал традиции народа вурунджери в регионе Мельбурна.

Однако точные значения, заложенные в символах и узорах, остаются лишь частично понятными, в основном из-за недостаточного количества современных исследований, посвященных их выяснению.

"Только во второй половине 1880-х годов палочки-сообщения привлекли внимание формальных антропологических исследований — в то время, когда эта традиция уже претерпевала существенные трансформации; существует минимальное количество оригинальных исследований, распространенных в 20-м веке и позже", — говорится в исследовании 2019 года, автором которого является доктор Пирс Келли, лингвистический антрополог из Университета Новой Англии, Австралия.

"Итак, несколько аспектов, касающихся истории, функциональности и значения австралийских палочек для сообщений, остаются нерешенными или нерассмотренными по сей день", — добавил он.

Доктор Келли продолжает объяснять, что начало европейской колонизации нанесло глубокий удар по этому особому способу коммуникации. Расширение колониальных границ в 18-19 веках, которое часто сопровождалось принуждением и насилием, вызвало хаос в межплеменных сетях. Передвижение аборигенов систематически ограничивали, что сделало эту форму межплеменной коммуникации практически нежизнеспособной.

Более того, некоторые колониальные этнографы сначала преуменьшали значение палочек как "начальных шагов к письменности" или "рудиментарных иероглифов". Некоторые даже реквизировали эти артефакты, передавая их в музейные коллекции, тем самым лишая их первоначального назначения и значения.

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