Может уже вышел из строя. У посадочного аппарата РФ "Луна-25" возникли проблемы возле Луны

На борту космического аппарата произошла чрезвычайная ситуация, которая не позволила выполнить важный маневр.

Первый почти за 50 лет российский посадочный аппарат "Луна-25" может столкнуться с серьезными проблемами при посадке на Луну. На данный момент неизвестно, сможет ли он вообще выполнить приземление на поверхность спутника Земли, пишет Space.

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Еще 10 августа с космодрома "Восточный" к Луне был отправлен российский посадочный модуль "Луна-25", который через 6 дней достиг орбиты вокруг Луны. На понедельник, 21 августа, была запланирована попытка приземления на поверхность спутника Земли этого аппарата.

Последний раз еще в СССР в 1976 году на Луне приземлялся подобный посадочный модуль "Луна-24" и вот через почти 50 лет Россия решила повторить прошлый успех.

Но в субботу, 19 августа, представители "Роскосмоса" заявили о том, что при попытке выйти на последнюю перед посадкой на Луну орбиту с аппаратом произошла чрезвычайная ситуация. Эксперты считают, что проблема возникла в двигателе из-за чего "Луна-25" не смог выполнить запланированный маневр. Пока что неизвестно, что точно произошло, и специалисты "Роскосмоса" пытаются решить возникшую проблему.

По словам Анатолия Зака из проекта RussianSpaceWeb сейчас российский сегмент интернета переполнен разного рода слухами и прогнозами относительно будущего этого посадочного модуля. Некоторые пользователи Сети предполагают, что он уже полностью вышел из строя. Зак считает, что если бы проблема действительно не была такой серьезной, то о ней бы никогда не сообщили представители "Роскосмоса".

Еще 10 августа с космодрома "Восточный" к Луне был отправлен российский посадочный модуль "Луна-25", который через 6 дней достиг орбиты вокруг Луны Фото: Роскосмос

Если это правда, и аппарат уже не сможет приземлиться на Луне, в районе южного полюса, то это станет настоящим ударом для космической программы России, пишет Space. Ведь данный проект является первой в истории современной РФ, после распада СССР, миссией на Луну.

На борту посадочного модуля "Луна-25" находится 8 научных приборов и если же он приземлиться на Луне 21 августа или позже, то будет искать здесь водяной лед и проводить другие исследования. Стоит напомнить, что еще ни один посадочный аппарат не совершал посадку в районе южного полюса Луны и право быть первыми в этом плане сейчас соревнуются Россия и Индия.

Фокус уже писал о том, что уже в среду, 23 августа, на Луну попытается приземлиться индийский посадочный модуль в рамках миссии "Чандраян-3".

Для РФ успешная посадка своего посадочного модуля может стать началом для будущих подобных лунных миссий, поэтому она так важна для России. Будущие подобные аппараты должны будут использовать ту же траекторию полета на спутник Земли.

Еще ни один посадочный аппарат не совершал посадку в районе южного полюса Луны Фото: NASA

Не смотря на введенные санкции из-за войны против Украины, РФ пытается доказать, что ее космическая программа успешно развивается и страна может осуществлять полеты на Луну.

Сможет ли "Луна-25" совершить мягкую посадку на спутник Земли в 21 августа или в ближайшие несколько дней остается неясным. Если этого не произойдет – это будет настоящая катастрофа для космической программы РФ.

Фокус также писал о том, что уже осенью этого года первый частный посадочный аппарат в истории возможно сможет приземлиться на Луне. По крайней мере на это надеется одна из американских компаний.