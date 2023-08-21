Всего одно яблоко в день укрепит здоровье: ученые рассказали, так ли это на самом деле

Многие считают, что добавление этих фруктов в рацион может заменить поход к врачу и существенно улучшить здоровье человека — так ли это на самом деле.

Десятилетиями ученые твердят, что физические упражнения, здоровый сон и сбалансированная диета являются залогом здорового тела. Однако некоторые считают, что существуют также "суперфуды", которые якобы способны принести неописуемую пользу нашему организму, пишет Inverse.

Более того, бытует мнение, что употребление яблок в действительности может даже отсрочить поход к врачу. Диетолог из университета штата Средний Теннесси Джанет Колсон рассказала, в действительности ли это так.

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Во-первых, яблоки не богаты витамином А и не столь полезны, как морковь, во-вторых, они не являются отличным источником витамина С, а потому едва ли помогут в борьбе с простудой как апельсины. Однако они содержат различные биологически активные вещества, которые в небольших количествах встречаются в продуктах питания и оказывают биологическое воздействие на человеческий организм.

По словам Колсон, яблоки едва ли можно назвать модным словом "суперфуд", однако они содержат множество полезных для здоровья биоактивных веществ, а потому считается "функциональными" продуктами питания. Отметим, что "функциональными продуктами" считаются те, которые содержат компоненты, необходимые человеческому организму для роста и развития. Они содержат множество биологически активных веществ, каждое из которых имеет свою уникальную функцию. Список этих продуктов все еще расширяется по мере того, как появляется все больше научных данных.

Колсон отмечает, натуральные пищевые волокна яблока являются одним из биоактивных компонентов, благодаря которым они и классифицируются как функциональные продукты питания. Например, волокнистый пектин в основном содержится в мякоти яблока и уменьшает количество сахара и жира, которые всасывает наш организм. Это позволяет снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний.

В яблочной кожуре содержится большое количество клетчатки, которая действует как слабительное. Кроме того, в них содержится большое количество натуральных химических веществ, известных как полифенолы, играющие важную роль в укреплении здоровья и снижении риска развития хронических заболеваний.

Также известно, что большая часть антоцианов, подкласс полифенолов, содержится в кожуре яблок и придает им большую часть красного цвета. Диеты с высоким содержанием антоцианов улучшают здоровье сердца, а также сегодня их изучают в исследованиях при болезни Альцгеймера.

Еще одним из основных полифенолов в яблоках является флоридзин. Недавние исследования показали, что он играет важную роль в регулировании уровня глюкозы в крови, уменьшения количества глюкозы, всасываемой из тонкого кишечника, что увеличивает выделение из почек.

Ученые провели исследование, чтобы проверить утверждение о том, что потребление яблок способно отсрочить поход к врачу. В общей сложности в нем взяли участие около 8 000 взрослых реципиентов. Некоторые из них потребляли по одному яблоку в день, тогда как другие не делали этого. Увы, ученые не заметили никакой связи между ежедневным потреблением яблок и посещениями врача.

Другое исследование группы ученых из Европы показало, что употребление двух яблок в день улучшает здоровье сердце. А бразильские исследователи считают, что потребление трех яблок в день увеличивает потерю веса и уровень глюкозы в крови у женщин с избыточным весом.

По словам Колсон, ежедневное потребление одного яблока едва ли способно сократить количество визитов к врачам, однако оно точно может стать первым шагом на пути к здоровому образу жизни и сбалансированному питанию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали диету, которая снижает риск ранней смерти: до 50% меньше шансов умереть.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.