Страшный обед. Огромная черная дыра "съела" самую большую звезду и выплюнула ее "кишки" в космос (видео)

Астрономы стали свидетелями еще одного масштабного поглощения огромной черной дырой массивной гигантской звезды.

Ученые, опубликовавшие результаты нового исследования в The Astrophysical Journal Letters, утверждают, что они обнаружили первое доказательство поглощения сверхмассивной черной дырой самой массивной из когда-либо увиденных в таком событии звезд. По словам ученых, черная дыра буквально вышвырнула внутренности своей жертвы в космос, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На расстоянии 280 млн световых лет от нас произошло в принципе обычное для черных дыр событие – космический черный монстр "съел" огромную звезду и выбросил ее останки в окружающий космос.

Подобное поглощение космическим "хищником" своей "жертвы" называется событием приливного разрушения. Если звезда подходит слишком близко к черной дыре, то гравитация последней притягивает к себе звезду и разрывает ее на части, при этом возникает яркая вспышка излучения, видимая в оптическом, инфракрасном и рентгеновском диапазоне.

И сама вспышка, и процесс поглощения звезды черной дырой получают свои названия, в данном случае — ASASSN-14li.

На расстоянии 280 млн световых лет от нас произошло в принципе обычное для черных дыр событие – космический черный монстр "съел" огромную звезду и выбросил ее останки в окружающий космос Фото: NASA

Несколько месяцев назад, как уже писал Фокус, ученые предположили, что стали свидетелями поглощения огромной черной дырой самой массивной звезды, из всех известных, участвующих в таком процессе. Это событие получило название "Страшная Барби", и предварительные данные показали, что звезда, разорванная черной дырой, была 14 раз больше Солнца по массе. Но до сих пор нет четких подтверждений тому, что она действительно была такой огромной.

Авторы нового исследования утверждают, что у них есть доказательно того, что звезда, участвовавшая в событии ASASSN-14li, была примерно в 3 раза больше Солнца по массе. Поэтому это самая массивная из всех известных звезд, которую проглотила черная дыра. Кстати, для сравнения, масса Солнца в 333 тысячи раз больше массы Земли.

Ученые проанализовали остатки звезды, выброшенные в космос, черной дырой, чтобы узнать о ее составе и получить наиболее полное представление о ее массе до смерти.

Новые результаты резко контрастируют с предыдущим исследованием, которое показало, что звезда из события ASASSN-14li была всего в 0,6 раз больше Солнца по массе. Но самое главное, раньше астрономы вообще не связывали окружающее черную дыру вещество с погибшей звездой. Но оказалось, то это как раз внутренности массивной звезды.

Возможно, звезда из события "Страшная Барби" еще получит пальму первенства в борьбе за титул самой массивной звезды, поглощенной черной дырой, которую увидели ученые. Но пока, что на первом месте остается звезда из события ASASSN-14li.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, почему некоторые будущие звезды так и не смогли ими стать, а превратились в объекты, которые напоминают планеты газовые гиганты, но ими не являются.

Также Фокус писал о том, что астрономы рассказали, где в космосе находятся места с самой высокой температурой. Оказывается, они связаны с черными дырами и здесь настолько жарко, что даже сложно себе представить.