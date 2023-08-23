Странная даже для океана. Невероятная меняющая цвет рыба может "видеть" кожей (фото)

Исследователи отмечают, что представители этого уникального вида способны не просто менять цвет своей кожи, но и видеть это.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли и скрывает множество странных и весьма загадочных видов. Например, эти уникальные рыбы-кабаны (Lachnolaimus maximus), также известные как длинноперые губаны, обладают причудливой формой визуализации, пишет Science Alert.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Северной Каролины, обнаружило, что эта причудливая форма визуализации представляет собой то, как рифовые рыбы определяют свои собственные цвета.

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По словам, соавтора исследования, биолога Лори Швейкерт, похоже, что представители этого вида наблюдают за изменением собственного цвета. Для людей выбор цвета — скорее вопрос моды, однако для этих рыб, живущих под постоянной угрозой нападения хищников, получение необходимого оттенка, соответствующего фону окружающей среды, является вопросом жизни и смерти.

Известно, что эти рыбы превращаются из самки в самца в возрасте трех лет, тогда каждая из них собирает вокруг себя гарем молодых самок, чтобы спаривать и защищать их. Исследователи отмечают, что умение рыбки менять цвет в действительности является весьма полезным, ведь она может привлекать партнеров и угрожать соперникам с помощью этого навыка.

Ученые выяснили, что для этого рыбы-кабаны используют клетки, заполненные пигментами и называемые хроматоформами. По сути, как и другие животные, использующие динамический цвет кожи — от осьминогов до хамелеонов. По словам Швейкерт, пигменты внутри клеток собираются близко друг к другу, что позволяет просвечивать белую плоть внизу. По мере распространения комбинаций красных, желтых или черных пигментов клетки поверхностного уровня трансформируются в оттенок.

Более раннее исследование также показало, что светочувствительные молекулы, называемые опсинами, могут влиять на цвет хроматофора. В новом исследовании Швейкерт с коллегами исследовали образцы кожи рыб-кабанов с помощью техники мечения белков и визуализации с помощью трансмиссионного электронного микроскопа.

Три разных цветовых режима рыбы-кабана Фото: Nature Communications

В результате им удалось отследить молекулы опсина до клеток, которые находятся непосредственно под хроматофорами рыб. Ученые отмечают, что именно эти клетки наиболее чувствительны к коротким синим волнам и могут проходить сквозь хроматофоры. Более того, уровень освещенности способен менять количество высвобождаемого опсина.

По словам Швейкерт, опсины, по-видимому, регулируют уровень пигментов в хроматофорах по очереди. Простыми словами, каждая клетка регулирует другую в ответ на сигналы окружающей среды. Впрочем, исследователи отмечают, что им все еще не понятно, как именно осины влияют на хроматофоры. Это предстоит узнать в будущих исследованиях.

По словам соавтора исследования, морского биолога из Университета Дьюка Сенке Джонсен, простыми словами, животные буквально способны фотографировать собственную кожу изнутри. В каком-то смысле они способны распознать, как выглядит их кожа, поскольку неспособны просто наклониться и посмотреть.

Авторы исследования полагают, что наличие независимого кожного зрения менее энергозатратно, чем использование глаз. Фактически оно действует как механизм обнаружения света, а не формирует реальные сложные визуальные эффекты мозга, которые затем необходимо еще оценивать.

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