Опасное заболевание мозга: бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды, — ученые

Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Миллионы людей во всем мире страдают от такого серьезного заболевания мозга, как болезнь Альцгеймера. Кроме остальных негативных проявлений болезни, примерно 80% людей страдают от нарушения циркадных ритмов. Это внутренние биологические часы человека, которые управляют многими физиологическими процессами. Это проставляется в усилении спутанности сознания по ночам, в бессоннице, а также нарушении цикла сон/бодрствование. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, провели новое исследование и считают, что с помощью особых циклов питания можно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера. Свои результаты они опубликовали в издании Cell Metabolism, пишет New Atlas.

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По словам ученых, если раньше считалось, что нарушение циркадных ритмов – это последствия болезни Альцгеймера, то теперь стало известно, что они могут наоборот усиливать течение болезни. Таким образом нужно обратить внимание на биологические часы при поиске методов лечения этого нейродегенеративного заболевания.

Новое исследование проводилось на мышах с болезнью Альцгеймера и ученые выяснили, что цикличное кормление с большими промежутками времени изменяет нарушение циркадных ритмов и облегчает течение болезни. У мышей, которых кормили по четкому графику, с большими промежутками времени и при этом им давали одинаковое количество пищи, значительно улучшились когнитивные функции, особенно память.

Мышам давали еду через шесть часов в день, что для человека может означать перерыв в приеме пищи равный 14 часам. По сравнению с контрольной группой мышей, которой давали еду круглосуточно, голодающие мыши лучше справлялась с тестами на память, были менее активны по ночам, и них было меньше нарушений в цикле сон/бодрствование. Ученые считают, что ограниченный временем прием пищи позволяет противодействовать многим симптомам болезни Альцгеймера.

Хотя исследование проводилось на мышах, это многообещающее открытие, которое может помочь и людям, но для этого нужны испытания на человеке. По словам авторов исследования, если испытания на людях покажут те же или похожие результаты, то такой метод может стать простым способом значительно улучшить жизнь людей, живущих с болезнью Альцгеймера.

Как уже писал Фокус, четыре часа экранного времени могут задержать развитие у детей. Возможно, кажется, что занять ребенка телефоном или планшетом — это простой способ найти для него развлечение, однако новые исследования показывают потенциальные недостатки, которые могут повлиять на его развитие.

Напоминаем, как показало новое исследование, не все продукты, богатые жирами, вредны для здоровья. Ученые считают, что красное мясо и цельнозерновые продукты можно либо включать, либо исключать из рациона без существенных изменений для организма, как уже писал Фокус.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.