От своих исторических корней до современных вариаций, смузи эволюционировали от простых фруктовых смесей до индивидуальных, насыщенных питательными веществами творений, которые удовлетворяют разнообразные вкусы и пищевые потребности.

Смузи — удобный и вкусный способ включения основных фруктов и овощей в здоровый рацион — побудил к изучению их влияния на питательные свойства, особенно в контексте сочетания ингредиентов. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе решились выяснить сложное взаимодействие компонентов смузи на усвоение питательных веществ, пишет Medical Xpress.

Их исследования сосредоточены на изучении полифенолоксидазы (PPO), фермента, содержащегося в различных фруктах и овощах, и его влияния на усвоение флаванолов в организме.

Флаванолы, класс биологически активных соединений, связанных с сердечно-сосудистым и когнитивным здоровьем, содержатся в обычных ингредиентах смузи, таких как яблоки, груши, черника, ежевика, виноград и какао.

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Главный исследователь Хавьер Оттавиани (Javier Ottaviani), который возглавил исследовательскую инициативу как директор Core Laboratory of Mars Edge, и одновременно занимал должность научного сотрудника на кафедре питания Калифорнийского университета в Дэвисе, выразил их задачу. Фокус исследования заключался в расшифровке прагматических последствий обычных пищевых продуктов, таких как смузи на основе бананов, на усвоение флаванолов после потребления.

Интрига команды сосредоточилась на гипотезе, что свежеприготовленные смузи, наполненные фруктами, наделенными PPO, могут влиять на доступность флаванолов для поглощения организмом Фото: Simply Recipes

Полифенолоксидаза, естественный компонент таких фруктов, как яблоки и бананы, катализирует реакцию подрумянивания, которая материализуется, когда эти продукты взаимодействуют с воздухом или подвергаются физическому воздействию. Интрига команды сосредоточилась на гипотезе, что свежеприготовленные смузи, наполненные фруктами, наделенными PPO, могут влиять на доступность флаванолов для поглощения организмом.

В рамках структурированного режима участники употребляли два разных смузи — один из них содержал бананы с присущей им высокой активностью PPO, а другой — смесь ягод, известных своей сравнительно низкой активностью ППО. В качестве дополнительного компонента участники также принимали капсулу флаванола. Анализ образцов крови и мочи облегчил количественное определение уровней флаванола после потребления.

Неожиданно оказалось, что потребление бананового смузи вызвало удивительное снижение уровня флаванола в организме на 84%, что резко контрастирует с показателями контрольной группы. Оттавиани подчеркнул ключевое значение этого наблюдения, выделив далеко идущее влияние кулинарных методик на усвоение пищевых соединений.

Основная рекомендация, установленная Академией питания и диетологии, предусматривает ежедневное потребление флаванола от 400 до 600 миллиграммов для оптимального кардиометаболического здоровья. Оттавиани пропагандировал подход к созданию смузи, гармонизируя богатые флаванолом фрукты, например, ягоды, с аналогами с низкой активностью PPO, такими как ананас, апельсины, манго или йогурт.

Стоит отметить, что сторонники бананов остаются непоколебимыми, однако тем, кто больше любит фрукты с высокой активностью PPO, рекомендовано воздерживаться от их сочетания с богатыми флаванолом продуктами, такими как ягоды, виноград и какао.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.