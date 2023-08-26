Исторические кадры. Обнародован ролик первых "шагов" лунохода миссии "Чандраян-3" на Луне (видео)

Также индийские ученые показали, как выглядят аппараты знаменитой лунной миссии из космоса.

Индийская организация космических исследований обнародовала видеоролик, на котором видно, как луноход "Прагьян" из миссии "Чандраян-3" сделал свои первые "шаги" на поверхности спутника Земли. Также было показано первое изображение и лунохода, и посадочного аппарата "Викрам" из космоса, пишет Space.

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Хотя оба индийских аппарата в рамках миссии "Чандраян-3" впервые в истории изучения Луны высадились недалеко от Южного полюса нашего спутника 23 августа, луноход выехал на поверхность Луны только 24 августа. Об этом подробно уже писал Фокус. Но индийское космическое агентство обнародовало видеоролик, снятый камерами посадочного аппарата "Викрам", на котором видно, как луноход "Прагьян" начинает путешествие по Луне только 25 августа.

На этом ролике видно, как 90-сантиметровый луноход впервые в истории человечества выезжает на поверхность Луны, где еще не бывал ни один космический аппарат. "Прагяьн" развернул свою солнечную панель, чтобы зарядить батарею и мягко спустился из посадочного модуля на лунную поверхность, где оставил свои первые следы от шести колес.

Еще на одном видео, опубликованном индийскими учеными показан момент, когда посадочный модуль опускает свою рампу и луноход развертывает солнечную панель перед выездом на поверхность Луны.

Также индийское космическое агентство показало в режиме замедленной съемки момент приземления на Луну посадочного модуля "Викрам" на еще одном видеоролике.

По словам индийских ученых, луноход уже проехал 8 метров на Луне и все его приборы и системы работают в штатном режиме.

По словам индийских ученых, луноход уже проехал 8 метров на Луне и все его приборы и системы работают в штатном режиме Фото: ISRO

Также индийское космическое агентство обнародовало снимок посадочного модуля и лунохода миссии "Чандраян-3", который был сделан из космоса камерой орбитального аппарата "Чандраян-2". Этот аппарат с 2019 года находится на орбите вокруг Луны, а его напарники, посадочный модуль и луноход, четыре года назад разбились при попытке приземлиться на спутнике Земли.

Индийское космическое агентство обнародовало снимок посадочного модуля и лунохода миссии "Чандраян-3", который был сделан из космоса камерой орбитального аппарата "Чандраян-2" Фото: ISRO

Оба индийских аппарата будут изучать поверхность Луны недалеко от ее южного полярного региона в течение одного лунного дня, а это 14 земных дней. Пока достаточное количество солнечного света попадает на Луну батареи аппаратов могут получать энергию. После наступления лунной ночи количество света станет значительно меньше, а также очень сильно снизится температура на поверхности спутника. Поэтому индийские аппараты скорее всего не смогут пережить эту лунную ночь.

Индия стала первой страной в мире, посадившей свои космические аппараты в районе Южного полюса Луны и только лишь четвертой страной, совершившей вообще высадку аппаратов на спутник Земли.

Напоминаем, что после приземления на Луну миссии "Чандраян-3" индийские ученые показали снимок места посадки, сделанный камерой посадочного модуля, как уже писал Фокус.

О том, как произошла посадка аппаратов индийской миссии "Чандраян-3", стоимостью 73 млн долларов, на Луну, Фокус уже подробно писал.

Космические агентства мира пытаются посадить свои аппараты именно в районе Южного полюса Луны, а США и Китай уже запланировали высадку в этом регионе своих астронавтов. Фокус уже писал о том, чем так важен этот лунный регион.