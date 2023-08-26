Попытка повторить успех Индии. Япония во второй раз запускает на Луну свой аппарат (фото)

Вместе с посадочным аппаратом полетит также новейший космический телескоп.

Япония готовится к запуску одной из самых важных космических миссий в своей истории. В понедельник, 28 августа, на Луну отравится посадочный аппарат SLIM, но вместе с ним на орбиту будет отправлен и новейший космический телескоп XRISM, пишет Space.

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Японская ракета-носитель H2-A должна стартовать с Космический центра Танэгасима в понедельник, 28 августа в 3:26 утра по Киеву. В качестве полезной нагрузки ракета выведет в космос два важнейших для Японии аппарата. Во-первых, на Луну должен отправится посадочный модуль SLIM, а во-вторых на орбиту будет выведен космический телескоп XRISM.

Посадочный модуль будет лететь к Луне в течение нескольких месяцев и совершит посадку в небольшом кратере Шиоли, диаметром 300 метров. Этот кратер расположен близко к экватору Луны и именно в этих широтах в основном приземляются земные аппараты.

На Луну должен отправится посадочный модуль SLIM Фото: JAXA

Напоминаем, что Индии удалось приземлить свой посадочный модуль в рамках миссии "Чандраян-3" в районе Южного полюса Луны. Это первый случай в истории. Фокус уже писал о том, что появились кадры, на которых видна первая поездка индийского лунохода на Луне.

После успешной посадки на спутнике Земли своего аппарата Индия, вслед за США, Китаем и СССР, присоединилась к так называемому "лунному клубу". Япония также хочет стать членом этого клуба, поэтому совершит уже вторую попытку посадить свой аппарат на Луне.

Прошлая попытка завершилась катастрофой в апреле этого года, хотя тот посадочный аппарат не принадлежал государству, а был создан токийской компанией ispace. Но эта компания все же была японской, а значит можно считать, что данный полет на Луну аппарата SLIM, является второй попыткой Японии.

На орбиту будет отправлен и новейший космический телескоп XRISM Фото: JAXA

Цель аппарата SLIM состоит не только в исследовании поверхности Луны. С его помощью японские ученые хотят показать, что такие космические аппараты могут максимально точно приземлятся там, где и запланировано. Что касается космического телескопа XRISM, то он будет проводить тщательное исследование Вселенной в рентгеновских лучах.

Если аппарат SLIM успешно приземлиться на Луне, то это значительно усилит японскую космическую программу. Сейчас известно, что Япония находится в тесном сотрудничестве с США в плане освоения Луны. Когда в конце этого десятилетия вокруг Луны станет вращаться космическая станция Gateway, созданная американцами, то туда обязательно полетит японский астронавт.

За стартом ракеты-носителя H2-A можно будет наблюдать в прямом эфире. Ссылка на этот эфир находится ниже.

Фокус же писал о том, что южный полярный регион представляет собой очень важное место, куда пытаются отправить свои миссии многие страны, но удалось это пока только Индии. Что же особенного в этом регионе Луны?

Напоминаем, что на космическом телескопе Уэбб произошла авария. Произошел сбой в работе одного из четырех его главных приборов. В NASA, как уже писал Фокус, рассказали, как это повлияет на работу телескопа.