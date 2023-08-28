Атмосферное явление. Конденсационный след: что это, опасен ли он для нас и окружающей среды

Конденсационные следы создают в небе двигатели самолетов, которые летят очень высоко. У некоторых людей эти явления вызывают беспокойство, но стоит ли переживать?

Люди, живущие недалеко от аэропорта, скорее всего часто становятся свидетелями появления длинных тонких искусственных облаков в небе. Это конденсационные следы, которые создают самолеты во время полета. По сути это техногенные облака из конденсированного водяного пара. Чаще всего такие следы в небе оставляют реактивные двигатели самолетов, но иногда это также делают и ракеты-носители. Издание Space объясняет, как они появляются и опасны ли они для людей и окружающей среды.

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Как возникает конденсационный след?

Такие следы образуются, когда горячий водяной пар, который выбрасывает реактивный двигатель, охлаждается и конденсируется в атмосфере Земли. Температура и влажность атмосферы должны быть такими, чтобы могла возникнуть конденсация, то есть воздух должен быть холодным и влажным.

Такие следы образуются, когда горячий водяной пар, который выбрасывает реактивный двигатель, охлаждается и конденсируется в атмосфере Фото: space.com

Конденсационный след появляется при полете самолета на высоте от 10 до 13 км в верхней тропосфере, где есть необходимые условия для его создания. Но эти условия постоянно меняются, потому самолеты оставляют такие следы не во время каждого полета.

Как конденсационные следы влияют на окружающую среду?

Эти искусственные облака также, как и обычные облака, состоят из водяного пара. Хотя такие следы в небе не опасны для окружающей среды, они играют роль в регулировании температуры на Земле. Как показывают исследования такие следы способствуют как потеплению, так и охлаждению атмосферы и первый вариант является проблемой.

Облака, которые образуются ночью или сохраняются до поздней ночи, являются основным фактором потепления атмосферы. Ночью с Земли тепло уходит от поверхности в космос, но такие следы могут улавливать это тепло и нагревать нашу планету. Особенно это касается длительных конденсационных следов, которые превращаются в перистые облака.

Эти искусственные облака также, как и обычные облака, состоят из водяного пара Фото: space.com

Как долго сохраняется конденсационный след?

По словам экспертов, такие искусственные облака могут существовать в небе от несколько секунд до нескольких часов. Все зависит от условий в атмосфере в момент их появления. Если влажность низка – следы исчезнут быстро, если высокая – наоборот, будут существовать намного дольше. В последнем случае ветер может расширить эти облака до размера в несколько километров, а их высота может составлять от 200 до 400 м.

Такие искусственные облака могут существовать в небе от несколько секунд до нескольких часов Фото: space.com

Опасен ли конденсационный след для людей?

По словам ученых, никакой опасности для человека эти явления не представляют. Но в США приверженцы теории заговора считают, что таким образом правительство распаляет в небе токсичные вещества. Но никаких научных подтверждений этому нет.

Фокус уже ранее писал о серебристых облаках, которые появляются только в течение первых двух месяцев лета, но является самыми высокими облаками с самой низкой температурой из всех подобных атмосферных явлений на Земле.

Также Фокус писал о том, что на Нептуне вообще исчезли облака и астрономы смогли понять, почему так произошло.