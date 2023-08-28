Прыщи делают кожу здоровее: ученые сделали противоречивое открытие

Обитатели кожи не делятся на плохих и хороших, ведь иногда виновники акне могут быть спасителями, утверждает новое исследование.

Когда мы думаем о своей коже, мы не всегда осознаем, что это самый большой орган нашего тела. Это надежный щит, защищающий нас от патогенных микроорганизмов и внешних воздействий. И хотя мы часто виним в жирности кожи жиры, именно эти липиды (жиры, масла, воски и т.д.) помогают поддерживать защитный барьер кожи. Исследователи изучили роль одной бактерии-вредителя в здоровье нашей кожи и их выводы были довольно необычными, пишет ScienceAlert.

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Такие заболевания, как экзема и псориаз, связаны с нарушением липидного состава кожи. Однако один из главных виновников акне — бактерия Cutibacterium acnes или C. acnes, возможно, не так уж плох, как его представляют.

Бактерии, улучшающие здоровье кожи

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с компанией SILAB, специализирующейся на уходе за кожей, глубоко изучили роль C. acnes в здоровье кожи. В результате исследования выяснилось, что эта бактерия побуждает некоторые клетки кожи значительно увеличивать выработку необходимых липидов.

Протестировав различные бактерии, обитающие на коже, Самия Альмограби и ее коллеги обнаружили, что только C. acnes значительно увеличивает выработку липидов. Речь идет о таких липидах, как керамиды, холестерин, свободные жирные кислоты и, что особенно важно, триглицериды. Каждый из них играет ключевую роль в поддержании защитных механизмов кожи.

Видео, демонстрирующее хрупкий баланс между пользой и вредом от обитателей нашей кожи

Кислота, которая творит чудеса

Что же выделяет C. acnes на фоне многочисленных бактерий? Она вырабатывает короткоцепочечную жирную кислоту, известную как пропионовая кислота. Эта кислота полезна во многих процессах. Она подкисляет кожную среду, тем самым удерживая вредные патогенные микроорганизмы на расстоянии, снижая вероятность инфекций и даже способствуя противовоспалительному эффекту в нашем кишечнике.

Команда ученых определила ген и рецептор, позволяющие C. acnes увеличивать производство липидов. Блокирование этих компонентов позволило остановить выработку липидов под воздействием C. acnes.

Польза для кожи

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что пропионовая кислота из C. acnes обладает рядом преимуществ для кожи. Повышая содержание липидов, она способствует удержанию воды, сохраняя кожу увлажненной.

Но есть и другой занимательный, наполненный иронией момент. Липиды, которые C. acnes побуждает вырабатывать клетки кожи, могут действовать против самой C. acnes. Это означает, что они помогают регулировать баланс микробов на коже, не позволяя ни одному виду микробов одержать верх над остальными.

Потенциальный будущий союзник

Хотя C. acnes часто обвиняют в появлении надоедливых высыпаний, она играет важную роль в поддержании здоровья кожи. Данное исследование показывает, что понимание микробиома нашей кожи — сообщества микробов, обитающих на ней — является ключом к открытию будущих методов лечения различных кожных заболеваний. Это напоминание о том, что природа в своей сложности часто удивляет нас, и не всегда все так просто, как "хорошо" или "плохо". В мире ухода за кожей C. acnes может оказаться тем самым неожиданным героем, которого мы не замечали, но который был нам нужен.

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