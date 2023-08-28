Очень упертый организм. Ученые рассказали, могут ли люди плакать под водой

О невероятной упрямости нашего организма в лице необъятных подводных просторов, а также о малоизвестных полезных и удивительных свойствах слез рассказал врач.

Когда мы окунаемся в освежающий бассейн в жаркий летний день, на нас может внезапно накатить волна эмоций — может быть, это трогательное воспоминание, а может быть, это просто вода попала в нос. Мы чувствуем знакомое ощущение, когда на глаза наворачиваются слезы, но не каждый из нас сможет ответить, как этот процесс будет протекать, когда мы находимся под водой. О том, могут ли плакать погруженные в воду люди, рассказал детский офтальмолог, пишет The Conversation.

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Наши глаза постоянно вырабатывают слезы, а не только когда мы испытываем эмоции. Слезы состоят из трех слоев — масла, воды и слизи — и играют важную роль в поддержании здоровья глаз. Об этих функциях наших слез рассказал Джеффри Брэдфорд, детский офтальмолог из Университета Западной Вирджинии. Среди основных механизмов поддержания здоровья глаз он выделяет:

Смазывание: Для нормального функционирования глазам необходима постоянная влага. При каждом моргании глаза покрываются защитной пленкой из слез, что предотвращает их пересыхание. Если вы когда-нибудь носили контактные линзы, то они плавают на этой слезной пленке. Недостаток слезы может сделать их ношение некомфортным.

Защита: Многие частицы, от пыли до насекомых, могут попасть в наши глаза. Слезы действуют как очищающее средство, смывая эти потенциальные раздражители. Они особенно полезны для людей, страдающих аллергией, поскольку помогают смыть аллергены, которые могут вызывать дискомфорт.

Транспортировка питательных веществ: Помимо смазки и защиты, слезы также способствуют транспортировке необходимых питательных веществ к глазам. Они играют важную роль в сохранении ясности и здоровья глаз на протяжении всей жизни.

Плач на дне

Да, вы можете плакать, находясь под водой. Но окружающая вода быстро смоет слезы. Если вы когда-нибудь открывали глаза под водой, особенно в бассейне, то, возможно, испытывали некоторый дискомфорт. В большинстве подобных рукотворных водоемов содержатся раздражающие вещества, такие как хлор или мельчайшие частицы, которые могут раздражать глаза. В таких условиях они начинают усиленно вырабатывать слезы, чтобы вымыть все причиняющие дискомфорт вещества.

Если вы почувствовали, что после купания у вас заслезились глаза, то это ваши слезы работают сверхурочно, чтобы избавить глаза от раздражающих веществ. Этот естественный процесс очистки позволяет вернуть глазам комфортное состояние после возвращения на сушу.

Путешествие слезы

Некоторые слезы могут испариться, но другие совершают путешествие внутрь нашего тела. Крошечные дренажи или слезные каналы, расположенные во внутренних уголках глаз, помогают отводить слезы в нос, а затем в горло. Вы когда-нибудь задумывались, почему у вас появляется насморк после особенно эмоциональных моментов? В некоторых случаях, если вы использовали лекарственные глазные капли, вы могли даже почувствовать их вкус из-за этой связи!

Интересно, что у некоторых новорожденных слезные каналы могут быть закупорены. В этом случае их глаза постоянно слезятся, создавая впечатление вечного плача. К счастью, медицинское вмешательство может помочь решить эту проблему.

С возрастом выработка слезы может уменьшаться, что приводит к пересыханию глаз. Поэтому некоторые пожилые люди могут использовать глазные капли для поддержания влажности глаз.

Наука, лежащая в основе слезотечения, очень интересна и жизненно важна для нашего здоровья. Слезные каналы работают круглосуточно, обеспечивая идеальное состояние глаз, но в то же время они позволяют нам выражать эмоции и чувства. Поэтому, где бы вы ни находились — на суше или под водой, помните, что слезы играют важнейшую роль в поддержании здоровья глаз, а также физического и психологического состояния.

Ранее Фокус писал о том, как и почему женские слезы убивают страсть в мужчинах. Всего нескольких слезинок будет достаточно, чтобы полностью затушить огонь страсти партнера — об этом свидетельствует эксперимент.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.