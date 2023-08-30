Частная компания из США планирует собирать обломки на орбите с помощью "мусорных пакетов"

Американская компания TransAstra заключила контракт с NASA, чтобы решить быстро растущую проблему космического мусора.

По оценкам Европейского космического агентства, на околоземной орбите находится примерно 36,5 тысяч объектов размером более 10 см, а вообще в околоземном пространстве летает примерно 330 000 000 объектов размером более 1 мм. Это обломки ракет-носителей, спутников и других космических аппаратов, запущенных людьми за многие десятилетия. Количество космического мусора только растет, ведь люди запускают на орбиту все больше и больше объектов. Поэтому разные частные компании предлагают свои варианты для борьбы с этой проблемой. NASA заключило контракт с американской компанией TransAstra на разработку новой технологии уборки космического мусора. Она состоит в том, чтобы с помощью специального "мусорного пакета" улавливать куски мусора на орбите, пишет Space.

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Компания TransAstra заключила контракт с NASA для ранней стадии разработки своей технологии уборки мусора на орбите на сумму 850 тысяч долларов. Согласно плану, нужно создать специальный надувной "мешок", который будет надуваться на орбите и с помощью космического буксира этот мусор будет перемещаться в атмосферу. Но перед тем, как эта конструкция полетит на орбиту, нужно будет провести ее тестирование на Земле.

Американская компания TransAstra заключила контракт с NASA, чтобы решить быстро растущую проблему космического мусора Фото: ScienceAlert

Компания TransAstra еще 2 года назад впервые начала сотрудничество с NASA и тогда также получила деньги на предварительную разработку технологии для захвата астероидов. Но в компании поняли, что данная технология может быть применима и к захвату космического мусора. Например, от астероидов постоянно откалываются мелкие камни, которые летают в космосе также, как и обломки разных космических аппаратов. Поэтому инженеры TransAstra решили сосредоточить свое внимание на разработке технологии по захвату именно мелкого космического мусора.

Но, на разработку "мусорного космического пакета" и буксира, который будет его перемещать по космосу, потребуется несколько лет. И даже после этого нужно чтобы эта технология показала себя успешно на Земле. Только после этого конструкцию отправят в космос и проведут тестирование там.

Проблема с космическим мусором уже начала выходить из-под контроля и ярким примером этому может служить ситуация, которая недавно произошла на орбите.

Кусок космического мусора, который являлся целью для испытаний другой технологии космической уборки, столкнулся с другим обломком и в результате появилось еще больше космического мусора. Подробнее о такой непредвиденной ситуации и о самой технологии Фокус уже писал.

Напоминаем, что недавно Международная космическая станция также чуть не пострадала от удара неизвестного обломка. Для того, чтобы этого не случилось, станцию пришлось сместить с ее постоянной орбиты. Подробнее об этом инциденте уже писал Фокус.