Секрет долголетия. Ученые рассказали, что поможет женщинам дожить до 100 лет и больше

Новое исследование показывает, что стабильность в одном вопросе помогает значительно увеличить продолжительность жизни.

Многие женщины стремятся сбросить несколько килограммов, однако исследователи обнаружили, что поддержание стабильного веса в более взрослом возрасте может повысить шансы дожить до 100 лет, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего приняли участие более 50 000 женщин старше 60 лет. Исследователи сравнили тех, кто сохранял свой вес стабильным в течение 3 лет, с теми, кто потерял минимум 5%. Результаты исследования свидетельствуют о том, что похудевшие женщины имели на 38% меньше шансов дожить до своего 100-летия, на 33% меньше шансов дожить до 90 лет и на 35% меньше шансов дожить до 95 лет.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые отмечают, что данные результаты в особенности касались тех, кто сбросил лишние килограммы непреднамеренно, так как потеря веса могла быть связана с плохим здоровьем, стрессом или слабостью. В то же время ученые отмечают, что людям, которым врачи советуют похудеть по состоянию здоровья, не следует ориентироваться на результаты данного исследования, в особенности, если они страдают ожирением.

Результаты исследования также показали, что женщины, набирающие более 5% веса своего тела, не имели ни большей, ни меньшей вероятности дожить до 90 лет и старше. Ученые полагают, что это может быть связано с тем, что увеличение веса в среднем или более молодом возрасте с большей вероятностью приведет к сокращению продолжительности жизни.

По словам автора исследования, доктора Аладдина Шадьяба, результаты их работы подтверждают, что стабильный вес является инструментом для достижения долголетия для пожилых женщин. Если же женщины теряют вес, хотя и не пытаются этого сделать, это может быть предупредительным признаком плохого здоровья и предиктором снижения продолжительности жизни.

Отмечается, что в общей сложности в исследовании приняли участие 54 437 женщин в возрасте от 61 до 81 года на момент старта анализа. Чуть более половины дожили до 90 лет, а около 9% участниц исследования дожили до 100 лет.

Хотя женщинам, которые неожиданно теряют вес в более позднем возрасте, рекомендуется обратиться к врачу, это обычное явление и не обязательно должно вызывать тревогу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 8 способов увеличить продолжительность жизни.