Прожить на 20 лет дольше легко: ученые назвали 8 способов увеличить продолжительность жизни

Согласно последним исследованиям, ваш билет в более долгую и здоровую жизнь может заключаться в этих 8 простых ежедневных привычках.

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Увеличения продолжительности жизни можно добиться гораздо проще, чем мы думаем, утверждает наука. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Департамента по делам ветеранов и Медицинского колледжа Карле в Иллинойсе, соблюдение восьми простых здоровых привычек может увеличить срок вашей жизни более чем на два десятилетия, пишет Health.

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Исследователи проанализировали образ жизни более 700 000 американских ветеранов и обнаружили, что те, кто придерживался всех восьми привычек, прожили значительно дольше, чем те, кто их не придерживался.

К этим обыденным здоровым привычкам, по словам авторов, относятся:

Физическая активность

Отказ от злоупотребления опиоидами

Отказ от курения

Управление стрессом

Здоровое питание

Отказ от регулярного употребления алкоголя

Полноценный сон

Поддержание позитивных социальных отношений

У тех, кто был физически активен, избегал опиоидной зависимости и воздерживался от курения, риск смерти в течение периода исследования был на 30-45% ниже. Это говорит о том, что такие привычки могут существенно повлиять на продолжительность жизни.

Кроме того, борьба со стрессом, отказ от употребления алкоголя, здоровое питание, полноценный сон и позитивные социальные отношения могут еще больше повысить шансы на долгую жизнь. Каждая из этих привычек связана со снижением риска смерти примерно на 20%.

Новизна исследования заключается в комплексном подходе. Вместо того чтобы сосредоточиться на отдельных факторах образа жизни, исследователи изучили, как сочетание различных привычек может повлиять на продолжительность жизни. Оказалось, что даже те, кто гораздо позже отказался от вредных привычек, все равно увеличивали продолжительность жизни, что говорит о том, что никогда не поздно изменить жизнь к лучшему.

Последствия этих выводов весьма значительны и авторы собираются представить первые результаты в подробностях на заседании Американского общества питания. По их словам, если все больше людей будут придерживаться этих привычек, мы сможем добиться значительного сокращения хронических заболеваний и связанных с ними расходов на здравоохранение.

Это не означает, что все должны сразу же кардинально изменить свою жизнь. Небольшие изменения могут оказать большое влияние. Например, для начала можно сократить потребление алкоголя или начать вести более активный образ жизни. Привыкнув к этим изменениям, вы сможете постепенно включить в свой распорядок дня больше здоровых привычек.

В заключение следует отметить, что проведенное исследование показывает, что более долгая и здоровая жизнь может быть доступна каждому, а вовсе не является уделом богачей и вовсе не требует монументальных усилий. Применив эти восемь полезных привычек, мы можем значительно улучшить свое здоровье и долголетие. От подобных советов мы скорее потенциально выиграем пару десятков лет в запас, чем потеряем хоть что-то, кроме деструктивного образа жизни.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.