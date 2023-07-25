Прожити на 20 років довше легко: вчені назвали 8 способів збільшити тривалість життя

Згідно з останніми дослідженнями, ваш квиток у довше і здоровіше життя може полягати в цих 8 простих щоденних звичках.

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Збільшення тривалості життя можна домогтися набагато простіше, ніж ми думаємо, стверджує наука. Згідно з результатами дослідження, проведеного вченими з Департаменту у справах ветеранів і Медичного коледжу Карле в Іллінойсі, дотримання восьми простих здорових звичок може збільшити термін вашого життя більш ніж на два десятиліття, пише Health.

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Дослідники проаналізували спосіб життя понад 700 000 американських ветеранів і виявили, що ті, хто дотримувався всіх восьми звичок, прожили значно довше, ніж ті, хто їх не дотримувався.

До цих повсякденних здорових звичок, за словами авторів, належать:

Фізична активність

Відмова від зловживання опіоїдами

Відмова від куріння

Управління стресом

Здорове харчування

Відмова від регулярного вживання алкоголю

Повноцінний сон

Підтримання позитивних соціальних стосунків

У тих, хто був фізично активний, уникав опіоїдної залежності та утримувався від паління, ризик смерті протягом періоду дослідження був на 30-45% нижчим. Це говорить про те, що такі звички можуть суттєво вплинути на тривалість життя.

Крім того, боротьба зі стресом, відмова від вживання алкоголю, здорове харчування, повноцінний сон і позитивні соціальні відносини можуть ще більше підвищити шанси на довге життя. Кожна з цих звичок пов'язана зі зниженням ризику смерті приблизно на 20%.

Новизна дослідження полягає в комплексному підході. Замість того щоб зосередитися на окремих факторах способу життя, дослідники вивчили, як поєднання різних звичок може вплинути на тривалість життя. Виявилося, що навіть ті, хто набагато пізніше відмовився від шкідливих звичок, все одно збільшували тривалість життя, що говорить про те, що ніколи не пізно змінити життя на краще.

Наслідки цих висновків вельми значні й автори збираються представити перші результати в подробицях на засіданні Американського товариства харчування. За їхніми словами, якщо дедалі більше людей дотримуватимуться цих звичок, ми зможемо домогтися значного скорочення хронічних захворювань і пов'язаних із ними витрат на охорону здоров'я.

Це не означає, що всі мають одразу ж кардинально змінити своє життя. Невеликі зміни можуть мати великий вплив. Наприклад, для початку можна скоротити споживання алкоголю або почати вести активніший спосіб життя. Звикнувши до цих змін, ви зможете поступово включити у свій розпорядок дня більше здорових звичок.

Насамкінець слід зазначити, що проведене дослідження показує, що довше і здоровіше життя може бути доступне кожному, а зовсім не є долею багатіїв і зовсім не вимагає монументальних зусиль. Застосувавши ці вісім корисних звичок, ми можемо значно поліпшити своє здоров'я і довголіття. Від таких порад ми скоріше потенційно виграємо пару десятків років у запас, ніж втратимо хоч щось, крім деструктивного способу життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.