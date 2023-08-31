Первая реконструкция лица человека с карликовостью, который жил 1000 лет назад (фото)

Исследователи отсканировали череп средневекового мужчины с карликовостью, самой распространенной формой скелетной дисплазии.

Средневекового мужчину, который страдал карликовостью, из Древней Польши, вернули к визуальной жизни с помощью процесса реконструкции лица. Мужчина, который, по оценкам, жил между IX и XI веками н. э. в возрасте от 30 до 45 лет на момент смерти, имел рост 115 сантиметров, пишет IFLScience.

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Применение методик реконструкции лица, хотя они все еще развиваются, дало невероятные результаты в воскрешении фигур из античности.

Авторы нынешнего проекта рассказывают о своих методах. Их исследование началось с изготовления двух трехмерных моделей, экстраполированных из оригинального черепа. Этот череп был эксгумирован в 1990 году из захоронения в Лекно, Польша, и человеку посмертно поставили диагноз ахондропластической карликовости (АХК).

Исследователи отмечают свой процесс, подробно описывая ротационное сканирование костей на поворотном столе для получения данных в реальном времени с разных углов, охватывающих всю область черепа, за исключением пары несросшихся зубов. После сканирования они добавили маркеры, отражающие толщину мягких тканей в 31 различных анатомических точках, полученные из ультразвукового сканирования живых субъектов.

Как выглядело лицо мужчины без волос и бороды Фото: Moraes et al./bioRxiv (CC BY-ND 4.0)

Чтобы интегрировать мягкие ткани и скелетные элементы, сканы лица виртуального донора сопоставили с лицом древнего субъекта. Препятствие возникло из-за отсутствия карликовости у донора, что заставило команду искусно манипулировать пропорциями черепа, чтобы гармонировать с пропорциями тысячелетнего образца.

Авторы отмечают новаторский характер своей работы, отмечая отсутствие предыдущих аппроксимаций лица человека с ахондроплазией. Таким образом, эта работа приобретает инновационный статус в области лицевых реконструкций.

В результате мы получили взгляд на центральноевропейского мужчину с генетическими признаками карликовости, который вошел в анналы истории тысячелетия назад.

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