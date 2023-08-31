Ловили рыбу еще 3 тысячи лет назад. Неожиданная находка раскрывает историю американского племени
Недавно подтвержденная хронология теперь убедительно доказывает, что предки цлейль-ваутута неразрывно связаны с выловом лосося примерно с 850 г. до н. э. до 1650 г. н. э.
Недавние научные исследования предоставили убедительные доказательства, подтверждающие исторические рыболовные традиции народа цлейль-ваутут. Тщательный анализ археологических остатков показал, что древние люди умело занимались постоянным промыслом кеты в течение 1200 лет, фактически продолжая свое наследие далеко за пределами предыдущих оценок, зафиксированных в археологических материалах, пишет Phys.org.
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Это эмпирическое обоснование имеет глубокое значение, поскольку подчеркивает глубину традиционных знаний, которыми обладает группа людей цлейль-ваутут, а также проливает свет на особую грань их длительной связи со своими предковскими землями.
Представители этого народа фактически продемонстрировали свое гармоничное сосуществование со своей территорией и опеку над ней в течение длительного времени.
Благодаря совместным усилиям ученых из народа цлейль-ваутут и Университета Британской Колумбии (UBC) проведено комплексное исследование, включавшее тщательное изучение 245 костей лосося, собранных во время археологических раскопок в 1960-х и 1970-х годах.
Анализ сосредотачивался вокруг места təmtəmíxʷtən — территории, чрезвычайно важной для индейцев.
Это недавнее исследование является эволюционным развитием предыдущего, которое первоначально очертило последовательную и преобладающую склонность индейцев к ловле кеты в течение 1300 лет, что охватывает примерно 400 лет до нашей эры до 1200 года нашей эры.
Благодаря инновационному применению методов углеродного датирования на восьми новых образцах, этот временной континуум значительно увеличился на 1200 лет. Итак, недавно подтвержденная хронология теперь убедительно доказывает, что предки цлейль-ваутут неразрывно связаны с выловом лосося примерно с 850 г. до н. э. до 1650 г. н. э.
Выходя за пределы истории, это исследование предлагает бесценную информацию. Народ цлейль-ваутут служит примером сложного взаимодействия, которое отстаивает сохранение хрупкого баланса между человеческой деятельностью и экологическим равновесием.
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