Ловили рыбу еще 3 тысячи лет назад. Неожиданная находка раскрывает историю американского племени

Недавно подтвержденная хронология теперь убедительно доказывает, что предки цлейль-ваутута неразрывно связаны с выловом лосося примерно с 850 г. до н. э. до 1650 г. н. э.

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Недавние научные исследования предоставили убедительные доказательства, подтверждающие исторические рыболовные традиции народа цлейль-ваутут. Тщательный анализ археологических остатков показал, что древние люди умело занимались постоянным промыслом кеты в течение 1200 лет, фактически продолжая свое наследие далеко за пределами предыдущих оценок, зафиксированных в археологических материалах, пишет Phys.org.

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Это эмпирическое обоснование имеет глубокое значение, поскольку подчеркивает глубину традиционных знаний, которыми обладает группа людей цлейль-ваутут, а также проливает свет на особую грань их длительной связи со своими предковскими землями.

Представители этого народа фактически продемонстрировали свое гармоничное сосуществование со своей территорией и опеку над ней в течение длительного времени.

Благодаря совместным усилиям ученых из народа цлейль-ваутут и Университета Британской Колумбии (UBC) проведено комплексное исследование, включавшее тщательное изучение 245 костей лосося, собранных во время археологических раскопок в 1960-х и 1970-х годах.

Анализ сосредотачивался вокруг места təmtəmíxʷtən — территории, чрезвычайно важной для индейцев.

Это недавнее исследование является эволюционным развитием предыдущего, которое первоначально очертило последовательную и преобладающую склонность индейцев к ловле кеты в течение 1300 лет, что охватывает примерно 400 лет до нашей эры до 1200 года нашей эры.

Карта залива Беррард Фото: V. Christensen 2023

Благодаря инновационному применению методов углеродного датирования на восьми новых образцах, этот временной континуум значительно увеличился на 1200 лет. Итак, недавно подтвержденная хронология теперь убедительно доказывает, что предки цлейль-ваутут неразрывно связаны с выловом лосося примерно с 850 г. до н. э. до 1650 г. н. э.

Выходя за пределы истории, это исследование предлагает бесценную информацию. Народ цлейль-ваутут служит примером сложного взаимодействия, которое отстаивает сохранение хрупкого баланса между человеческой деятельностью и экологическим равновесием.

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