Ловили рибу ще 3 тисячі років тому. Несподівана знахідка розкриває історію американського племені

Нещодавно підтверджена хронологія тепер переконливо доводить, що предки цлейль-ваутута нерозривно пов'язані з виловом лосося приблизно з 850 р. до н. е. до 1650 р. н. е.

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Нещодавні наукові дослідження надали переконливі докази, що підтверджують історичні рибальські традиції народу цлейль-ваутут. Ретельний аналіз археологічних залишків показав, що древні люди вправно займалися сталим промислом кети протягом 1200 років, фактично продовжуючи свою спадщину далеко за межами попередніх оцінок, зафіксованих в археологічних матеріалах, пише Phys.org.

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Це емпіричне обґрунтування має глибоке значення, оскільки наголошує на глибині традиційних знань, якими володіє група людей цлейль-ваутут, а також проливає світло на особливу грань їхнього тривалого зв'язку зі своїми предківськими землями.

Представники цього народу фактично продемонстрували своє гармонійне співіснування зі своєю територією та опіку над нею впродовж тривалого часу.

Завдяки спільним зусиллям науковців із народу цлейль-ваутут та Університету Британської Колумбії (UBC) проведено комплексне дослідження, що включало ретельне вивчення 245 кісток лосося, зібраних під час археологічних розкопок у 1960-х і 1970-х роках.

Аналіз зосереджувався навколо місця təmtəmíxʷtən — території, надзвичайно важливої для індіанців.

Це нещодавнє дослідження є еволюційним розвитком попереднього, яке спочатку окреслило послідовну і переважну схильність індіанців до вилову кети протягом 1300 років, що охоплює приблизно 400 років до нашої ери до 1200 року нашої ери.

Мапа затоки Беррард Фото: V. Christensen 2023

Завдяки інноваційному застосуванню методів вуглецевого датування на восьми нових зразках, цей часовий континуум зазнав значного збільшення на 1200 років. Отже, нещодавно підтверджена хронологія тепер переконливо доводить, що предки цлейль-ваутут нерозривно пов'язані з виловом лосося приблизно з 850 р. до н. е. до 1650 р. н. е.

Виходячи за межі історії, це дослідження пропонує безцінну інформацію. Народ цлейль-ваутут слугує прикладом складної взаємодії, яка відстоює збереження крихкого балансу між людською діяльністю та екологічною рівновагою.

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