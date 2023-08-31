Взрыв на Солнце. Мощный удар придется по Марсу, который может потерять часть атмосферы

Корональный выброс массы с Солнца, который неожиданно для астрономов улетел в космос, может повредить атмосферу Красной планеты.

Космические аппараты зафиксировали большой взрыв на Солнце, который произошел несколько дней назад. В результате в космос вырвался огромный поток плазмы, который летит к Марсу и если все же достигнет планеты, то это может разрушить часть его атмосферы, пишет Live Science.

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Для астрономов абсолютной неожиданностью стало появление на Солнце второй по мощности среди всех известных подобных явлений на нашей звезде вспышки М-класса. Она возникла еще 26 августа на обратной стороне Солнце, но ученые не знают, что стало причиной такого извержения энергии, которое сопровождалось выбросом плазмы в космос. Никаких признаков наличия солнечных пятен, которые рождают такие вспышки, зафиксировано не было.

Корональный выброс массы с Солнца, который неожиданно для астрономов улетел в космос, может повредить атмосферу Красной планеты Фото: Live Science

Хотя выброс корональной массы и поток излучения не представляют угрозы для Земли, все же астрономы выяснили, что они являются угрозой для Марса. По крайней мере, как показали наблюдения, поток излучения и плазмы с огромной скоростью летит в сторону Красной планеты и уже 1 сентября может врезаться в нее.

Космические аппараты зафиксировал большой взрыв на Солнце, который произошел несколько дней назад Фото: NASA

В результате такого удара очень тонкая атмосфера Марса может пострадать, а также это вызовет появление слабых ультрафиолетовых полярных сияний. Землю от таких ударов защищает магнитосфера и более толстая атмосфера. Поэтому полярные сияния возникают только в полярных регионах, где магнитосфера тоньше, а значит солнечные частицы могут проникать в атмосферу и вступать во взаимодействие с молекулами в ней.

Из-за того, что у Марса нет магнитосферы полярные сияния могут появляться в любой точке планеты, а атмосфера повергается значительному разрушению из-за влияния солнечных частиц. Пока что масштабные полярные сияния на Марсе, которые появлялись по всей планете орбитальные аппараты, которые вращаются вокруг Марса, фиксировали только три раза: в 2004, 2014 и 2022 годах.

Полярное сияние на Марсе. Иллюстрация Фото: Live Science

Ученые считают, что в ближайшие годы полярные сияния планетарного масштаба на марсе могут появиться из-за повышения активности Солнца в результате перехода звезды к максимуму этой активности. То есть, на звезде все чаще будут происходить сильнейшие вспышки с мощными корональными выбросами массы. Ожидается, что пик солнечной активности наступит в 2025 году, хотя некоторые ученые считают, что его стоит ожидать уже в следующем году.

Кстати, ученые дали задачу марсоходу Perseverance проводить наблюдения за обратной стороной Солнца (с Марса ее как раз хорошо видно), чтобы делать снимки поверхности звезды на предмет наличия солнечных пятен, которые могут оказаться угрожающими для Земли. Но солнечное пятно, в котором произошла вспышка М-класса, спровоцировавшая выброс плазмы в сторону Марса марсоходом не было обнаружено.

Примером таких исследований может служить недавний снимок Perseverance, на котором как раз видно одно из пятен на Солнце, которое перемещалось в сторону Земли, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что с помощью космического аппарата Solar Orbiter ученые обнаружили очень маленькие потоки энергии, которые могут питать солнечный ветер.