Опередить смерть. Сердечный приступ дает о себе знать за сутки до его проявления

Ученые научились предугадывать сигналы организма о наступающем смертельном приступе, давая возможность многим избежать скоропостижной кончины, вовремя обратившись за помощью.

Все мы слышали о сердечных приступах и симптомах, предупреждающих об их приближении, таких как боль в груди. Но некоторые люди могут получить предупреждение о другом серьезном сердечном заболевании за сутки до его наступления. Недавнее исследование позволило получить важную информацию: около половины людей, у которых происходит внезапная остановка сердца, то есть когда сердце внезапно перестает работать, могут почувствовать специфические симптомы за день до этого события, пишет U.S. News & World Report.

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Данное исследование, проведенное учеными из Медицинского центра Седарс-Синай и других организаций, утверждает, что если у вас произошла внезапная остановка сердца вне больницы, то шансы невелики: 9 из 10 человек не выживают. Эта мрачная статистика указывает на острую необходимость поиска способов прогнозирования и предотвращения подобных событий.

Интересно, что в ходе исследования выяснилось, что мужчины и женщины могут ощущать разные тревожные симптомы: женщины чаще испытывают одышку, а мужчины — боль в груди. Помимо этих симптомов, у некоторых людей, независимо от пола, может наблюдаться учащенное сердцебиение, судороги или даже признаки, напоминающие грипп.

Для получения этих результатов ученые изучили данные двух крупных исследований, проведенных в Калифорнии и Орегоне. В этих исследованиях собиралась информация о людях, у которых произошла внезапная остановка сердца, и о том, какие симптомы они ощущали перед этим.

Так, в калифорнийском исследовании у половины из 823 участников, у которых произошла внезапная остановка сердца, за день до случившегося наблюдался хотя бы один из приведенных выше симптомов. Результаты исследования, проведенного в Орегоне, также совпали с этими данными.

Эти результаты могут стать решающим фактором. Если врачи смогут уловить эти симптомы на ранней стадии, они смогут действовать быстро и, возможно, предотвратить остановку сердца. Только представьте себе, что заметить эти признаки и позвонить в службу спасения может означать разницу между жизнью и смертью для миллионов ничего не подозревающих людей.

Доктор Сумит Чуг, один из исследователей, пояснил, что это может полностью изменить наши подходы к предотвращению внезапной сердечной смерти.

И на этом исследования не заканчиваются. В настоящее время группа планирует углубиться в изучение других факторов, таких как клинические профили и биометрические показатели, для дальнейшего улучшения прогноза.

В итоге, ученые узнали, что наш организм может предупредить вас за 24 часа до внезапной остановки сердца. Знание этих признаков может спасти жизнь. Данное исследование служит важным напоминанием о необходимости прислушиваться к своему организму и никогда не игнорировать необычные симптомы. В перспективе, если исследования в этой области будут продолжены, мы сможем лучше предотвращать такие сердечные события и спасать больше жизней.

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