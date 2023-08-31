Первая в своем роде: ученые в Израиле обнаружили уникальную находку возрастом 3000 лет (фото)

Недавно в Иерусалиме археологи раскопали систему каналов, которым примерно 2800 лет. Эти структуры, первые в своем роде, найдены в Израиле.

ИАА сообщают, что эти уникальные сооружения расположены в пределах национального парка, где находится археологический памятник "Город Давида". Это место, вероятно, является первоначальным поселением в Иерусалиме. Эти каналы высеченные в скале, вероятно, использовались для замачивания какого-то материала, пишет Arkeonews.

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Тщательное исследование каналов с помощью криминалистических методов показало отсутствие остатков крови, что свидетельствует о том, что они не использовались для забоя животных. Кроме того, конфигурация каналов не указывала на конструкцию, предназначенную для транспортировки значительных объемов воды.

Отсутствие подобных сооружений на территории Израиля углубляет загадку, оставляя исследователям лишь догадки об их функции. Как считают ученые, эти каналы могли быть связаны с дворцовым или храмовым хозяйством.

Интересно, что эти сооружения продолжали функционировать во времена Первого храма — важного исторического периода. Во время раскопок на территории Национального парка "Город Давида", обнаружены два соседних сооружения, каждое из которых немного превышало 10 метров в длину.

По мнению исследователей, они могли быть компонентами большей единой системы, несмотря на некоторые различия в их исполнении и дизайне.

Интересно, что эти сооружения продолжали функционировать во времена Первого храма — важного исторического периода Фото: IAA/Facebook

Каналы глубиной до колен расположены двумя группами на расстоянии 10 метров друг от друга. Сделанные из тесаного камня, они имели примерно 30 сантиметров в ширину и 50 сантиметров в высоту. Каналы не имели никаких соединений с внешними источниками воды, и их назначение не совпадает с дренажем или отводом сточных вод.

"Тайна только углубилась, когда мы нашли вторую установку дальше на юг", — сказал в своем заявлении Юваль Гадот с кафедры археологии и древних ближневосточных цивилизаций Тель-Авивского университета.

Каналы глубиной до колен расположены двумя группами на расстоянии 10 метров друг от друга Фото: IAA/Facebook

"Мы поняли, что наткнулись на нечто уникальное, но поскольку мы никогда не видели подобного сооружения в Израиле, мы не знали, как его интерпретировать", — сказала Ифта Шалев, старший научный сотрудник IAA, в своем заявлении.

Несмотря на неопределенность вокруг этих каналов, исследователям удалось датировать прекращение их использования концом 9 века до н. э. — временем, соответствующим правлению библейских иудейских царей Иоаша и Амазии. В окрестностях каналов когда-то располагался крупный промышленный и жилой комплекс. Это дает основания предполагать, что каналы выполняли различные функции, которые могли охватывать текстильное производство, пищевую промышленность или религиозные церемонии.

Открытие этих загадочных каналов имеет глубокое значение Фото: IAA/Facebook

Открытие этих загадочных каналов имеет глубокое значение. Оно предлагает новое видение древнего Иерусалима и его жителей, предоставляя археологам более глубокое понимание его исторической траектории. Будучи уникальным открытием, каналы являются ценным достоянием в постоянном стремлении разгадать запутанное прошлое Иерусалима.

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