Телескоп NASA обнаружил новый Юпитер: год здесь один из самых длинных среди известных планет

Космический телескоп TESS обнаружил сразу две новые планеты, но одна из них имеет как минимум две отличительные уникальные особенности.

Чтобы обнаружить экзопланеты, то есть планеты вне Солнечной системы, космический телескоп TESS фиксирует провалы в свете звезд. Они появляются, когда вероятная планета пролетает на фоне своего хозяина. Но этот телескоп не может обнаружить планеты, которые имеют орбитальный период больше 40 дней. Авторы исследования, опубликованного в издании Astrophysical Journal Letters, объединили данные наблюдений обсерватории за разные периоды и это позволило обнаружить новую экзопланету с одним из самых длительных орбитальных периодов. То есть год на этой планете является одним из самых длительных среди всех известных экзопланет, пишет Space.

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На сегодняшний день абсолютным рекордсменом по длительности года на планете является объект, который еще не имеет названия и даже не подтвержден факт того, что это планета. Тем не менее, если все же это планета, то она совершает полный оборот вокруг своей звезды за 80 тысяч лет. Что касается объектов, которые получили статус планеты, то самый длительный год имеет Kepler 412b. Эта экзопланета расположена на расстоянии в 1000 световых лет от Земли и год здесь длится 2 земных года.

Газовые гиганты, обнаруженные за пределами Солнечной системы, которые имеют размер Юпитера, или немного меньше этой планеты, или же наоборот в несколько раз больше, называют либо "теплыми", либо "горячими Юпитерами". Все зависит от их температуры.

Космический телескоп TESS обнаружил сразу две новые планеты, но одна из них имеет как минимум две отличительные уникальные особенности Фото: NASA

Новый "теплый Юпитер" (хотя не такой он уже и теплый) вращается вокруг звезды оранжевого карлика TOI-4600, которая немного меньше Солнца и имеет немного меньшую температуру. Эта звезда находится на расстоянии в 815 световых лет от нас. Астрономы считают, что вокруг таких звезд могут вращаться каменистые планеты пригодные для жизни.

Новая планета, которая получила название TOI-4600c является газовым гигантом и по размеру меньше Юпитера и больше похожа в этом плане на Сатурн. Эта экзопланета особенная минимум по двум причинам:

во-первых, год здесь длится почти 483 земных дня или 16 месяцев, а значит это планета с одни из самых длительных орбитальных периодов среди известных экзопланет;

во-вторых, температура на этой планете составляет минус 78 градусов Цельсия (вот почему это не совсем "теплый Юпитер"), а значит TOI-4600c является одной из самых холодных планет из всех обнаруженных телескопом TESS.

Также космическая обсерватория NASA обнаружила возле звезды TOI-4600 еще одну планету, которая находится ближе и год здесь длится почти 83 земных дня. Экзопланета получившая название TOI-4600b по размерам больше Нептуна, но меньше Сатурна, хотя все еще считается "теплым Юпитером". Температура этой планете составляет +77 градусов Цельсия.

По словам ученых, достаточно редко можно увидеть две гигантские планеты в одной звездной системе, тем более, когда обе находятся так далеко от своей звезды.

Фокус уже писал о том, что в "наш" Юпитер врезался неизвестный объект и это засняли астрономы-любители. Предполагается, что это может быть астероид или комета.

Также Фокус писал о том, что на одной их экзопланет ученые обнаружили редкое химическое соединение, которое реагирует на температуру окружающей среды так же, как термометр.