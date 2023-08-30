Горячая и очень легкая: на "зефирной" планете впервые обнаружено редкое "вещество-термометр"

Астрономы впервые обнаружили на экзопланете редкие молекулы, которые чувствительны к температуре.

Related video

Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal Letters, астрономы впервые обнаружили на экзопланете, расположенной в 1250 световых годах от нас, молекулы гидрида хрома. Обычно их можно обнаружить в составе звезд, но новые данные показали, что эта чувствительная к температуре молекула присутствует в атмосфере планеты WASP-17b, которая относится к классу "горячих Юпитеров". Это одна из самых легких известных ученым планет, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ученых, соединение гидрид хрома состоит из хрома и водорода и обычно оно очень чувствительно к температуре, потому его иногда называют "веществом-термометром". Молекулы гидрида хрома существую при температуре от 926 до 1730 градусов Цельсия. При более высоких температурах можно обнаружить только хром, а при более низких температурах соединение превращается в другие вещества.

Поэтому гидрид хрома можно обнаружить только, когда существует определенный температурный диапазон и в основном эти молекулы встречаются в звездах. Но их обнаружили в атмосфере достаточно необычной планеты WASP-17b, которую открыли еще 13 лет назад. У этой экзопланеты есть свои особенности.

Планета WASP-17b вращается вокруг своей звезды очень близко, на расстоянии всего 6,9 млн км, а это примерно в 21 раз ближе, чем расстояние от Земли до Солнца Фото: MARK A. GARLICK / MARKGARLICK.CO & UNIVERSITY OF WARWICK

Планета вращается вокруг своей звезды очень близко, на расстоянии всего 6,9 млн км, а это примерно в 21 раз ближе, чем расстояние от Земли до Солнца. При этом полный оборот вокруг звезды WASP-17 планета совершает всего за 3,4 земных дня, то есть год здесь продолжается пол земной недели.

Из-за того, что WASP-17b находится так близко к звезде, то температура здесь составляет примерно 1130 градусов Цельсия. Этого как раз достаточно для существования гидрида хрома.

Эта планета считается одно из самых легких известных экзопланет и это следствие того, что из-за высокой температуры этот газовый гигант увеличился в размерах. Поэтому WASP-17b в 1,5 раза больше Юпитера, но масса планеты почти в 2 раза меньше, чем у Юпитера. Это привело к тому, что плотность газового гиганта составляет всего 13% плотности Юпитера или около 0,17 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, плотность зефира составляет 0,21 грамма на кубический сантиметр. То есть планета даже менее плотная, чем зефир, а потому чрезвычайно легкая.

Теперь ученые планируют искать гидриды металлов в атмосферах других экзопланет. Хотя ученые считают, что подобные вещества уже могли быть обнаружены раньше, но на них не обратили внимание. Например, и это исследование было основано на данных, собранных в том числе и 2 года назад, когда другая группа ученых предположила, что гидрид хрома на планете WASP-17b может быть.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что самый старый метеорит, найденный на Земле, был частью планеты, которой больше нет в Солнечной системе. Ученые снова изучили метеорит, обнаруженный еще в 2020 году, и считают, что он появился еще до появления Земли, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что впервые в истории индийский луноход выяснил химический состав поверхности на Южном полюсе Луны. Еще ни один земной аппарат не проводил исследование химического состава поверхности данного региона Луны.