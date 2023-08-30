Гаряча і дуже легка: на "зефірній" планеті вперше виявлено рідкісну "речовину-термометр"

Астрономи вперше виявили на екзопланеті рідкісні молекули, які чутливі до температури.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal Letters, астрономи вперше виявили на екзопланеті, розташованій за 1250 світлових років від нас, молекули гідриду хрому. Зазвичай їх можна виявити у складі зірок, але нові дані показали, що ця чутлива до температури молекула присутня в атмосфері планети WASP-17b, яка належить до класу "гарячих Юпітерів". Це одна з найлегших відомих ученим планет, пише Space.

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За словами вчених, сполука гідрид хрому складається з хрому і водню і зазвичай вона дуже чутлива до температури, тому її іноді називають "речовиною-термометром". Молекули гідриду хрому існують при температурі від 926 до 1730 градусів Цельсія. За вищих температур можна виявити тільки хром, а за нижчих температур сполука перетворюється на інші речовини.

Тому гідрид хрому можна виявити лише, коли існує певний температурний діапазон і здебільшого ці молекули трапляються в зірках. Але їх виявили в атмосфері досить незвичайної планети WASP-17b, яку відкрили ще 13 років тому. У цієї екзопланети є свої особливості.

Планета WASP-17b обертається навколо своєї зірки дуже близько, на відстані всього 6,9 млн км, а це приблизно в 21 раз ближче, ніж відстань від Землі до Сонця Фото: MARK A. GARLICK / MARKGARLICK.CO & UNIVERSITY OF WARWICK

Планета обертається навколо своєї зірки дуже близько, на відстані всього 6,9 млн км, а це приблизно в 21 раз ближче, ніж відстань від Землі до Сонця. При цьому повний оберт навколо зірки WASP-17 планета здійснює всього за 3,4 земних дня, тобто рік тут триває пів земного тижня.

Через те, що WASP-17b знаходиться так близько до зірки, то температура тут становить приблизно 1130 градусів Цельсія. Цього якраз достатньо для існування гідриду хрому.

Ця планета вважається однією з найлегших відомих екзопланет і це наслідок того, що через високу температуру цей газовий гігант збільшився в розмірах. Тож WASP-17b у 1,5 раза більша за Юпітер, але маса планети майже у 2 рази менша, ніж у Юпітера. Це призвело до того, що щільність газового гіганта становить лише 13% щільності Юпітера або близько 0,17 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння, щільність зефіру становить 0,21 грама на кубічний сантиметр. Тобто планета навіть менш щільна, ніж зефір, а тому надзвичайно легка.

Тепер учені планують шукати гідриди металів в атмосферах інших екзопланет. Хоча вчені вважають, що подібні речовини вже могли бути виявлені раніше, але на них не звернули увагу. Наприклад, і це дослідження ґрунтувалося на даних, зібраних зокрема й 2 роки тому, коли інша група вчених припустила, що гідрид хрому на планеті WASP-17b може бути.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що найстаріший метеорит, знайдений на Землі, був частиною планети, якої більше немає в Сонячній системі. Вчені знову вивчили метеорит, виявлений ще 2020 року, і вважають, що він з'явився ще до появи Землі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що вперше в історії індійський місяцехід з'ясував хімічний склад поверхні на Південному полюсі Місяця. Ще жоден земний апарат не проводив дослідження хімічного складу поверхні цього регіону Місяця.