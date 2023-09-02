19 часов в дороге. Ученые назвали эффективный способ выспаться на дальних рейсах

Исследователи считают, что эти простые действия помогут быть отдохнувшим и полным сил даже после длительной поездки.

Для большинства людей перспективы дальнего перелета едва ли выглядят привлекательно: 19-часовой перелет или поездка в автобусе в действительности может быть весьма утомительной. Однако каждый из нас хотел бы быть бодрым и полным сил после столь долгой поездки и ученые считают, что это вполне возможно, но нужно знать некоторые нюансы, пишет Science Alert.

По словам профессора в области управления усталостью и здоровья сна/заместитель декана по исследованиям Университета Мэсси Ли Сигнала, главное, что необходимо сделать — немного ослабить ожидания.

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Люди действительно не приспособлены для сна в вертикальном положении. Например, более ранние исследования показали, что пилоты, которым во время перерывов на отдых в полете приходится спать на койке, спят легко и фрагментарно. Впрочем, результаты исследования также показывают, что пилоты, несмотря на некачественный сон, весьма хорошо справляются со своей работой в течение всего дальнего полета. Таким образом, ученые пришли к выводу, что даже небольшое количество легкого сна имеет пользу.

Профессор Сигнал также отмечает, что на качество вашего сна и усталость повлияет не только продолжительно полета, но также употребление алкоголя и кофеина. При этом если вы приспособились к часовому поясу, из которого вылетает рейс, дневные рейсы сделают сон на борту намного труднее, тогда как ночные рейсы облегчат сон.

Дело в том, что у всех людей есть циркадная система учета времени, которая отвечает за наши внутренние часы, а следовательно программирует нас на сон ночью и бодрствование днем. Если мы идем вразрез этой биологической системы, меняя время сна и бодрствования, это может привести к серьезным проблемам.

Сигнал отмечает, что на ночных рейсах нам в действительности будет легче заснуть, а следовательно быть более отдохнувшими утром. Однако важно помнить, что кофеин работает как стимулятор, и это не зависит от того, как часто мы его пьем. В то же время алкоголь, напротив, вызывает у нас сонливость. Однако этот напиток, увы, мешает нашему мозгу работать в режиме быстрого сна. Хотя вы можете легче заснуть после употребления алкоголя, ваш сон будет более нарушен, когда ваш организм метаболизирует алкоголь и попытается наверстать упущенное в фазе быстрого сна.

В то же время некоторые люди считают, что употребление снотворного или мелатонина может помочь выспаться в самолете. Однако Сигнал отмечает, что это чрезвычайно индивидуально. Прежде чем принимать снотворное или мелатонин, вам следует обратиться к врачу и принимать только то, что вам прописали. Дело в том, что некоторые снотворные не позволяют нормально заснуть и могут вызвать у вас сонливость и слабость после пробуждения. В то же время прием мелатонина биологическим днем и вечером сместит вашу циркадную систему учета времени, что в дальнейшем может стать проблемой.

Сигнал отмечает, что лучшей подготовкой к длительному перелету будет сбор вещей, которые могут упростить вам жизнь. А именно речь идет о повязке для глаз, которая сможет приглушить свет, и беруши, приглушающих звуки. Не лишним также будет взять подушку, которая позволит вам расслабить шею, ведь само по себе расслабление является важным условием для засыпания.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.