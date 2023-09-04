Чужой на дне океана. У подводного вулкана Аляски найдено жутковатое золотое яйцо с дырой (видео)

Исследователи отмечают, что находка напоминала нечто из фильмов ужасов, "будто кто-то или что-то пыталось выбраться из сферы или попасть в нее".

Мировой океан покрывает большую часть поверхности Земли и таит в себе множество тайн, некоторые из которых выглядят весьма жутковато. Например, это удивительное золотое яйцо, найденное у подножия подводного вулкана у берегов Аляски, пишет Futurism.

Жутковатая находка была сделана группой ученых Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) во время исследования подводного вулкана на глубине около 3 километров у побережья Аляски.

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Исследователи отмечают, что их работа была направлена на составление карты морского дна Аляски при помощи аппарата с дистанционным управлением в рамках последнего проекта "Морской пейзаж Аляски". Отметим, что NOAA вело онлайн трансляцию миссии, когда ученые наткнулись на загадочный золотой объект у подножия подводного вулкана.

Обнаружение загадочного объекта на дне Тихого океана само по себе выглядит жутковато, однако еще более шокирующим оказались повреждения на "золотом яйце". Более подробное изучение объекта показало, что на поверхности загадочного шара располагалась зияющая дыра, будто что-то пыталось выбраться из него, или напротив — прорваться.

После нескольких шуток из "Секретных материалов" и парочки фильмов ужасов исследователи приняли решение использовать роботизированную руку аппарата, чтобы собрать образец загадочного яйца и изучить его ДНК.

К счастью, во время сбора образцов, из золотого яйца никакого чудища не показалось. Более того, ученые обратили внимание, что оно было больше похожим на желатин или шелк. В ходе исследования у ученых возникло несколько не столь жутких теорий, и они предположили, что объект может оказаться остатками яичной оболочки или остатками губки Мертвого моря. Увы, предположения ученых не подтвердились, и исследователи до сих пор находятся в замешательстве. По словам авторов исследования, они с коллегами так и не смогли идентифицировать этот странный объект, но надеются, что у них получится это в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что древний подводный вулкан все еще "живой" и покрыт миллионом гигантских яиц: что обнаружили ученые.