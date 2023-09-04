Предвестники болезни. Руки могут многое рассказать о нашем здоровье: на что стоит обратить внимание

Исследователи считают, что взглянув на руки человека, можно увидеть признаки того или иного заболевания — куда смотреть и что искать.

Еще со времен отца современной медицины, Гиппократа, известно, что человеческие руки способны многое рассказать о состоянии нашего здоровья, нужно только знать куда смотреть и что искать. Впрочем, также важно понимать, что порой изменение цвета или рисунка ногтей и ладоней не являются чем-то зловещим, а всего лишь признаками старения, пишет Inverse.

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Ладони

Наши ладони также способны пролить свет на состояние нашего здоровья. Например, если вы обнаружите, что они потеют при отсутствии нервозности, жары или физических упражнений, это может быть связано с ошибочными нервными сигналами, которые вызывают активацию потовых желез.

По словам директора Директор Учебного центра клинической анатомии и профессор анатомии Ланкастерского университета, профессора Адама Тейлора, подобная потливость ладоней может указывать на доброкачественное заболевание, которое называется первичный гипергидроз. Однако необъяснимая потливость ладоней, лица, шеи и подмышек также может указывать на проблемы с щитовидной железой.

Гипертиреоз — состояние, при котором щитовидная железа на шее вырабатывает слишком много тироксина. Избыток этого гормона приводит к ускорению процессов в организме человека и может стать причиной потливости ладоней. К счастью, это состояние лечится.

Куда более тревожным изменением ладоней считается появление небольших участков красного или фиолетового цвета на ладонях и пальцах. По словам Тейлора, это может быть признаком бактериального эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца — при котором наблюдается высокий уровень смертности.

Отметим, что изменения цвета бывают двух форм:

узлы Ослера — болезненные узелки красного цвета размером от 1 до 10 мм на пальцах;

поражения Джейнвея — пятна неправильной формы разных размеров, которые, как правило, наблюдаются на ладонях, не вызывая боли.

Тейлор отмечает, что оба эти рисунка на ладонях весьма серьезны, а потому следует незамедлительно обратиться к врачу за консультацией.

Покалывание в руке

Покалывание в руке, от которого невозможно избавиться, может быть признаком синдрома запястного канала. По словам Тейлора, в данном случае главный нерв запястья подвергается сдавливанию, что вызывает онемение, покалывание и боль. Как правило, состояние улучшается без лечения, однако медики отмечают, что шина на запястье может уменьшить давление на нерв. Люди с избыточным весом или беременные подвергаются большему риску синдрома запястного канала.

Тейлор отмечает, что покалывание в руке также может являться признаком диабета. Дело в том, что повышенный уровень сахара в крови при этом заболевании вызывает повреждение нервов, проявляющееся покалыванием и онемением конечностей. Это состояние медики называют "диабетической нейропатией".

Отметим, что большинство людей в тот или иной момент испытывают покалывание, однако если это возникает часто или длится долго, вам следует незамедлительно обратиться к врачу.

Длина пальца

Любопытно, но длина наших пальцев также может дать некоторое представление о риске развития тех или иных заболеваний в дальнейшей жизни.

Известно, что длина указательного и безымянного пальцев различается у мужчин и женщин. Как правило, у женщин они приблизительно одной длины, тогда как у мужчин безымянный обычно длиннее указательного. Ученые считают, что это связано с воздействием гормонов в утробе матери.

По словам Тейлора, подобное удлинение безымянного пальца по сравнению с указательным связано с лучшими показателями в ряде видов спорта у мужчин и женщин, но также с риском развития остеоартрита коленного и тазобедренного суставов у женщин.

Тейлор отмечает, что мы едва ли можем изменить длину своих пальцев, но мы можем предотвратить развитие остеоартрита, поддерживая здоровый вес, придерживаясь здорового образа жизни и контролируя уровень сахара в крови.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявили, что большинство людей всю жизнь неправильно моют руки.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.