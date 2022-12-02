Жабьи лапки. Почему у нас всегда холодные руки и ноги и когда стоит волноваться

Исследователи дали научное объяснение этому эффекту и рассказали, когда это может быть "опасным звоночком".

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Возможно вы или ваши знакомые жалуетесь на то, что у вас "жабье лапки" — руки и ноги постоянно холодные и их все никак не удается согреть. В большинстве случаев это вовсе не является проблемой, а просто наше тело таким образом поддерживает свою температуру. Но причина может крыться и в другом, пишет IFL Science.

Наше тело использует кровь в качестве фантастического хранилища тепла. Если нам нужно охладиться, организм отводит кровь к коже и тепло улетучивается. Именно поэтому мы часто можем выглядеть раскрасневшимися в особенно жаркий день.

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Если же мы наоборот замерзаем, кровеносные сосуды в нашей коже сужаются, в результате туда поступает меньше крови. А меньше крови соответственно значит и меньше тепла, особенно это заметно на руках и ногах.

Все это является весьма нормальным процессом, с помощью которого наш организм контролирует температуру тела, поддерживая ее на нормальном уровне и защищая наши внутренние органы. Как правило, это ощущение временное, однако есть и те, у кого руки и ноги постоянно холодные, так называемые "жабьи лапки", и это может быть признаком чего-то еще.

Причины холодных ног и рук

Однако у этого феномена могут быть и другие причины. Например, холодеющие руки и ноги могут быть связаны с феноменом Рейно, при котором некоторые кровеносные сосуды, ведущие к конечностям, временно сужаются. Как правило, пациенты с этой болезнью отличаются чрезвычайно бледными и холодными пальцами на руках и ногах.

Исследователи отмечают, что причиной феномена Рейно может стать развитие более серьезных болезней, например иммунодефицит или высокое кровяное давление. Однако в некоторых случаях, медики не понимают, что именно стало причиной развития болезни Рейно.

Впрочем за чрезмерно холодными конечностями могут прятаться и другие проблемы. Например, что-то может блокировать прохождение крови по сосудам. Ученые отмечают, что у людей с неконтролируемым диабетом повышается риск образования жировых отложений внутри кровеносных сосудов, что в последствии делает их узкими и твердыми, а это препятствует кровотоку.

Еще одной причиной "жабьих лапок" может стать травма или повреждение тканей, которые также способны привести к нарушению притока крови к этой области. Также исследователи отмечают, что возможной причиной холодных конечностей может быть анемия, которая ухудшает перенос богатой кислородом крови по всему телу, в результате это может отразиться на ощущении тепла в руках и ногах.

Кроме того, фактором влияющим на вечно холодные руки и ноги может быть курение — никотин сужает кровеносные сосуды и существенно уменьшает кровоток.

Когда стоит волноваться

В нормальных условиях холодные руки и ноги не должны вызывать страха, но стоит помнить, что это связано с уменьшением кровоснабжения конечностей.

Однако со временем подобный эффект может привести к ломкости ногтей, сухости и трещинам на коже, а также обесцвечиванию и ощущениям покалываний или онемения в определенных областях.

Ученые отмечают, что эти области могут быть более чувствительны к холоду и даже быть весьма болезненными. Кроме того, снижение кровоснабжения может замедлить заживление травм на руках и ногах, а также привести к сохранению и даже росту инфекций.

Со временем торможение кровотока может привести к повреждению нервов, а поврежденные нервы в совокупности с повышенным риском заражения могут даже грозить ампутацией.

Поэтому исследователи настоятельно рекомендуют сообщить о проблемах с холодными руками и ногами своему семейному врачу.

Как согреть холодные конечности

Если вы начинаете чувствовать, что ваши кисти рук и ноги замерзают, вы можете действовать на опережение:

наденьте пару толстых носков;

носите варежки или перчатки;

вымойте руки теплой водой и сразу просушите их полотенцем;

избегайте резких перепадов температур (надевайте несколько слоев одежды);

избегайте кондиционеров;

грейтесь на солнце.

Кроме того, исследователи советуют проконсультироваться с врачом по поводу улучшения кровообращения — все это в долгосрочной перспективе поможет решить проблему чрезвычайно холодных ног и рук.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему женщины мерзнут больше мужчин.