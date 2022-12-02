Жабині лапки. Чому у нас завжди холодні руки та ноги і коли варто хвилюватися

Дослідники дали наукове пояснення цьому ефекту та розповіли, коли це може бути "небезпечним дзвіночком".

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Можливо ви або ваші знайомі скаржитесь на те, що у вас "жаб'ячі лапки" — руки і ноги постійно холодні і їх ніяк не вдається зігріти. У більшості випадків це не є проблемою, а просто наше тіло таким чином підтримує свою температуру. Але причина може критися і в іншому, пише IFL Science.

Наше тіло використовує кров як фантастичне сховище тепла. Якщо нам потрібно охолонути, організм відводить кров до шкіри і тепло випаровується. Саме тому ми часто можемо виглядати червоними в особливо спекотний день.

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Якщо ж ми навпаки замерзаємо, кровоносні судини в нашій шкірі звужуються, в результаті туди надходить менше крові. А менше крові відповідно означає і менше тепла, особливо це помітно на руках та ногах.

Все це є дуже нормальним процесом, за допомогою якого наш організм контролює температуру тіла, підтримуючи її на нормальному рівні та захищаючи наші внутрішні органи. Зазвичай це відчуття тимчасове, проте є й ті, у кого руки та ноги постійно холодні, так звані "жабині лапки", і це може бути ознакою чогось ще.

Причини холодних ніг та рук

Однак цей феномен може мати й інші причини. Наприклад, холодні руки і ноги можуть бути пов'язані з феноменом Рейно, при якому деякі кровоносні судини, що ведуть до кінцівок, тимчасово звужуються. Зазвичай, пацієнти з цією хворобою відрізняються надзвичайно блідими та холодними пальцями на руках та ногах.

Дослідники зазначають, що причиною феномену Рейно може стати розвиток більш серйозних хвороб, наприклад, імунодефіцит або високий кров'яний тиск. Однак у деяких випадках медики не розуміють, що саме стало причиною розвитку хвороби Рейно.

Втім, за надмірно холодними кінцівками можуть ховатися й інші проблеми. Наприклад, щось може блокувати проходження крові судинами. Вчені зазначають, що у людей з неконтрольованим діабетом підвищується ризик утворення жирових відкладень усередині кровоносних судин, що робить їх вузькими і твердими, а це перешкоджає кровотоку.

Ще однією причиною "жаб'ячих лапок" може стати травма або пошкодження тканин, які також можуть призвести до порушення припливу крові до цієї області. Також дослідники зазначають, що можливою причиною холодних кінцівок може бути анемія, яка погіршує перенесення багатої киснем крові по всьому тілу, в результаті це може позначитися на відчутті тепла в руках та ногах.

Крім того, фактором, що впливає на вічно холодні руки і ноги, може бути куріння — нікотин звужує кровоносні судини і суттєво зменшує кровотік.

Коли варто хвилюватися

У нормальних умовах холодні руки та ноги не повинні викликати страху, але варто пам'ятати, що це пов'язано із зменшенням кровопостачання кінцівок.

Однак згодом подібний ефект може призвести до ламкості нігтів, сухості та тріщин на шкірі, а також знебарвлення та відчуття поколювання або оніміння у певних областях.

Вчені зазначають, що ці області можуть бути чутливішими до холоду і навіть дуже болючими. Крім того, зниження кровопостачання може уповільнити загоєння травм на руках та ногах, а також призвести до збереження та навіть зростання інфекцій.

Згодом гальмування кровотоку може призвести до пошкодження нервів, а пошкоджені нерви разом із підвищеним ризиком зараження можуть навіть загрожувати ампутацією.

Тому дослідники наполегливо рекомендують повідомити про проблеми з холодними руками та ногами свого сімейного лікаря.

Як зігріти холодні кінцівки

Якщо ви починаєте відчувати, що ваші кисті рук та ноги замерзають, ви можете діяти на випередження:

надягніть пару товстих шкарпеток;

носіть рукавиці;

вимийте руки теплою водою і одразу просушіть їх рушником;

уникайте різких перепадів температур (одягайте кілька шарів одягу);

уникайте кондиціонерів;

грійтеся на сонці.

Крім того, дослідники радять проконсультуватися з лікарем щодо покращення кровообігу — все це у довгостроковій перспективі допоможе вирішити проблему надзвичайно холодних ніг та рук.

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