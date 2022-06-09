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Вчені розповіли, чому жінки мерзнуть сильніше за чоловіків

Юлія Чайка
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Багато людей неодноразово запитували, чому жінки мерзнуть більше за чоловіків. Але, виявляється, причини досить прості й можуть пояснити навіть фразу "холодні руки, гаряче серце".

Жінки зазвичай мають менше м'язів, ніж чоловіки, навіть якщо в них однакова вага тіла. М'язи виділяють більше тепла, ніж жирові відкладення, а також сприяють швидкому метаболізму, пише The Sun.

Обидва ці чинники впливають виділення тепла. Щобільше, гормональні відмінності між чоловіками та жінками також сприяють різній температурі тіла.

Гормони естроген і прогестерон, які у великій кількості є в жінок, сприяють підвищенню температури тіла і шкіри. Естроген розширює кровоносні судини на кінцівках, що призводить до того, що більше тепла втрачається в навколишньому середовищі. Прогестерон зі свого боку викликає звуження судин. Внаслідок цього, щоб зберегти тепло внутрішніх органів, до деяких ділянок тіла надходить менше крові і жінки відчувають холод.

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Гормональні відмінності між чоловіками та жінками також сприяють різній температурі тіла

Цей гормональний баланс змінюється протягом місяця, разом із менструальним циклом, викликаючи підвищення температури тіла протягом тижня після овуляції в міру збільшення рівня прогестерону. Іншими словами, на цьому етапі жінки можуть бути особливо чутливими до нижчих температур.

Насправді через гормони, що циркулюють в організмі жінки, її руки, ноги та вуха постійно на 3 градуси холодніші, ніж у чоловіків.

"Хоча в жінок руки та ноги холодніші, їхня середня температура тіла вища, ніж у чоловіків. Цей фактор, ймовірно, і є джерелом приказки "холодні руки, гаряче серце"", — розповіли експерти.

Відмінності в різному сприйнятті температури між двома статями також спостерігаються у багатьох видів птахів та ссавців. Самці найчастіше збираються в прохолодніших місцях, де є тінь, а самки та їх потомство віддають перевагу теплішим місцям, де є сонце.

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Насправді, через гормони, що циркулюють в організмі жінки, її руки, ноги та вуха постійно на 3 градуси холодніше, ніж у чоловіків

Чоловіки та жінки по-різному сприймають температуру. І ні, це задумано не для того, щоб пара сварилася через кондиціонер. З погляду еволюції, це задумано для того, щоб змусити пару триматися на певній відстані одне від одного, щоб кожен міг насолодитися тишею і спокоєм.

"Як показали результати нашого дослідження, це явище характерне не тільки для людей. Серед багатьох видів птахів і ссавців самки надають перевагу теплішому середовищу, ніж самці, і в певний час ці переваги викликають сегрегацію між двома статями", — підсумував доктор Еран Левін з Тель-Авівського університету.

Нагадаємо, що раніше експерти змогли дізнатися, які форми чоловічого тіла подобаються жінкам найбільше. Як показав експеримент учених, всі жінки, які брали участь у дослідження, віддали перевагу чоловічому тілу з кубиками та великими м'язами.