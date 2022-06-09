Ученые рассказали, почему женщины мерзнут сильнее мужчин

Многие люди неоднократно задавались вопросом, почему женщины замерзают больше мужчин. Но, оказывается, причины довольно просты и могут даже объяснить фразу "холодные руки, горячее сердце".

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Женщины, как правило, имеют меньше мышц, чем мужчины, даже если у них одинаковый вес тела. Мышцы выделяют больше тепла, чем жировые отложения, а также способствуют быстрому метаболизму, пишет The Sun.

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Оба эти фактора влияют на выделение тепла. Более того, гормональные различия между мужчинами и женщинами также способствуют разной температуре тела.

Гормоны эстроген и прогестерон, которые в больших количествах содержатся у женщин, способствуют повышению их температуры тела и кожи. Эстроген расширяет кровеносные сосуды на конечностях, приводя к тому, что больше тепла теряется в окружающее среде. Прогестерон же в свою очередь вызывает сужение сосудов. В результате этого, чтобы сохранить тепло внутренних органов, к некоторым участкам тела поступает меньше крови и женщины чувствуют холод.

[ + – ] Гормональные различия между мужчинами и женщинами также способствуют разной температуре тела

Этот гормональный баланс меняется в течение месяца, вместе с менструальным циклом, вызывая повышение температуры тела в течение недели после овуляции по мере увеличения уровня прогестерона. Другими словами, на этом этапе женщины могут быть особенно чувствительны к более низким температурам.

На самом деле, из-за гормонов, циркулирующих в организме женщины, ее руки, ноги и уши постоянно на 3 градуса холоднее, чем у мужчин.

"Хотя у женщин руки и ноги холоднее, их средняя температура тела выше, чем у мужчин. Этот фактор, вероятно, и является источником поговорки "холодные руки, горячее сердце"", — рассказали эксперты.

Различия в разном восприятии температуры между двумя полами также наблюдаются у многих видов птиц и млекопитающих. Самцы чаще всего собираются в более прохладных местах, где есть тень, а самки и их потомство отдают предпочтение более теплым местам, где есть солнце.

[ + – ] На самом деле, из-за гормонов, циркулирующих в организме женщины, ее руки, ноги и уши постоянно на 3 градуса холоднее, чем у мужчин

Мужчины и женщины по-разному воспринимают температуру. И нет, это было задумано не для того, чтобы пара ссорилось из-за кондиционера. С точки зрения эволюции, это было задумано для того, чтобы заставить пару держаться на некотором расстоянии друг от друга, чтобы каждый мог время от времени насладиться тишиной и покоем.

"Как показали результаты нашего исследования, это явление характерно не только для людей. Среди многих видов птиц и млекопитающих самки предпочитают более теплую среду, чем самцы, и в определенное время эти предпочтения вызывают сегрегацию между двумя полами", — заключил доктор Эран Левин из Тель-Авивского университета.

Напомним, что ранее эксперты смогли узнать, какие формы мужского тела нравятся женщинам больше всего. Как показал эксперимент ученых, все женщины которые брали участие в исследование отдали предпочтение мужскому телу с кубиками и большими мышцами.