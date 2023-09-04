Сумеречные охотники. Ученые рассказали, почему кошки будят людей ранним утром

Владельцы котов точно знают, что пик активности их питомцев приходится на предрассветные часы — именно в этот момент им срочно нужно с вами поиграть и сделать все свои кошачьи дела.

У кошек весьма странные привычки. Порой может показаться, что наши питомцы бездельничают и отсыпаются целый день только для того, чтобы разбудить нас в 5 утра и отправиться по своим чрезвычайно важным и, как правило, шумным кошачьим делам, пишет Inverse.

Справедливо может показаться, что это связано с тем, что наши питомцы ведут ночной образ жизни, однако ветеринары отмечают, что в действительности это не совсем так. Летучие мыши, совы, еноты, скунсы и многие другие животные в действительности ведут ночной образ жизни, но не кошки.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ветеринарного кардиолога и директора Корнеллского центра здоровья кошек Брюса Карнрайха, все дело в том, что наши питомцы в действительности сумеречные существа. То есть пик их активности приходится в основном на сумеречные часы — на рассвете и в сумерках. Вероятно, это связано с тем, что именно в это время их добыча наиболее активна.

Несмотря на то, что большинство домашних кошек весьма избалованны и у них нет необходимости охотиться, это поведение сохраняется. Время от времени такая сумеречная активность в действительности мешает владельцам, ведь они предпочитают поспать, в то время как питомцы, поактивничав на рассвете, будут весь день отдыхать перед следующим заходом охоты.

Корнрайх отмечает, что среднестатистическая кошка спит около 15-20 часов в день. Это связано с тем, что их предкам требовалось больше энергии, чтобы преследовать свою сумеречную добычу, поэтому сон буквально был важен для выживания. При этом чем старше становятся наши питомцы, тем больше они спят.

Стоит ли реагировать на кошку в 5 утра?

Ученые считают, что вовсе не обязательно уделять питомцу внимание в 5 утра, если вам нужно выспаться — это веская причина, чтобы закрыть дверь в спальню. Правда, при условии, что у вас найдется время на своего питомца позже.

Корнрайх отмечает, что даже 5-10 минут игры с питомцем в день может оказаться весьма полезной практикой. Важно понимать, что в это время вы оба должны быть в настроении играть, и тогда подобное занятие сможет укрепить вашу связь.

Кроме того, ветеринар отмечает, что активные игры с питомцем помогут защитить его от ожирения. К слову, статистика свидетельствует о том, что 5-10% домашних кошек имеют избыточный вес, а 40% страдают ожирением.

Ученые отмечают, что с этим также может помочь достаточное количество игрушек. Корнрайх рекомендует купить питомцу когтеточку, кошачьи деревья и другие игрушки, которые придутся ему по вкусу. Исследователи также настаивают, что владельцам стоит понять, что вовсе не кошкам следует менять свое поведение — так как сумеречная активность является нормальной эволюционной характеристикой. Простыми словами, едва ли вам в действительности удастся отучить своего питомца от активности в ранние часы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.