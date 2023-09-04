Опасный сосед Земли: почему почти половина миссий на Луну заканчивается катастрофой

Отправить космический аппарат на Луну – это только половина дела, нужно чтобы он еще и успешно приземлился там.

Недавний успех индийской миссии "Чандраян-3" показал, что посадка на не очень ровной местности недалеко от Южного полюса Луны возможна. Хотя 4 года назад прошлая индийская лунная миссия закончилась катастрофой. То же самое произошло недавно и с российским посадочным модулем "Луна-25", который успешно разбился на поверхности Луны, в результате чего образовался небольшой кратер. Эти миссии показывают, что полеты на Луну остаются опасными и непредсказуемыми и через почти 60 лет после первого приземления здесь земного аппарата. За последние несколько лет на Луне потерпели крушение несколько космических аппаратов, но почему эти миссии не увенчались успехом? Об этом рассказывает Гэйл Айлс из Мельбурнского королевского технологического института, Австралия, пишет Inverse.

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Клуб лунных победителей

Луна остается пока что единственным объектом, на который смогли высадиться люди. Впервые это произошло в 1969 году и ожидается, что возвращение человека на Луну состоится уже через полтора года. Хотя Луна находится ближе всего к Земле, только четырем странам мира удалось совершить успешные посадки своих космических аппаратов на ее поверхность. Как это было?

Первой страной в мире, осуществившей приземление посадочного модуля на Луне стал бывший СССР. Аппарат "Луна-9" приземлился на спутнике Земли в феврале 1966 года.

Второй страной в мире, которая смогла достичь такого успеха, стали США вместе со своим посадочным модулем "Сервейер-1" в июне того же 1966 года.

Третьей страной, которая посадила свой аппарат "Чанъэ-3" на Луне стал в 2013 году Китай.

Четвертой страной стала Индия, когда ее посадочный модуль миссии "Чандраян-3" приземлился на Луне 23 августа 2023 года. Кстати, эта азиатская страна стала первой, которая смогла осуществить посадку недалеко от южного полярного региона.

Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Россия, Европейское космическое агентство, Южная Корея и Италия пытались посадить свои аппараты на Луне, но безуспешно.

После падения аппарата "Луна-25" образовался небольшой кратер Фото: NASA

Катастрофы на Луне

После того, как "Роскосмос" потерял связь со своим аппаратом "Луна-25", стало известно, что возникли проблемы с его двигателем, что привело к падению на поверхность Луны 19 августа 2023 года. Таким образом России не удалось повторить успех СССР, когда аппарат "Луна-24" успешно приземлился на Луне еще в 1976 году.

Но еще в 2019 году на Луне произошло еще два знаменитых крушения. В апреле израильские ученые потеряли связь со своим посадочным модулем "Берешит", у него возникли проблемы во время сближения с Луной, и он разбился. В сентябре та же участь постигла посадочный модуль индийской миссии "Чандраян-2". После падения аппарата на Луне обломки разбросало на несколько километров.

Индийский посадочный модуль миссии "Чандраян-3" на Луне Фото: ISRO

Опасный космос

По словам Айлс, только чуть больше половины миссий на Луну оказываются успешными. Хотя, даже запуск спутников на околоземную орбиту – это не всегда 100% успех.

"В то же время 98% пилотируемых миссий в космос оказываются успешными. Возможно это связано с тем, что ученые прикладывают больше усилий для того, чтобы астронавты смогли выполнить свою миссию", — говорит Айлс.

Причины неудач беспилотных миссий могут скрываться не только в технологических трудностях, нужно смотреть гораздо шире, считает ученая. За всю историю освоения космоса люди смогли осуществить меньше 20 тысяч запусков ракет-носителей. В то же время на планете перемещаются около 1,5 млрд автомобилей и примерно 40 тысяч самолетов. И даже с этими привычными нам транспортерными средствами иногда возникают проблемы, хотя люди ими пользуются уже более 100 лет.

"Мы находимся в самом начале освоения космоса, потому не стоит ожидать, что космические ракеты будут всегда правильно лететь в космос, а посадочные аппараты будут всегда приземляться на Луне. У людей еще слишком мало опыта", — считает Айлс.

По словам ученой, если человечество хочет создать полноценную космическую цивилизацию, то нужно преодолеть очень много проблем, ведь космос – это опасное место, и он не терпит ошибок.

Подробнее о достижениях новой индийской лунной миссии Фокус уже писал. Также напоминаем, что первый индийский аппарат для исследования Солнца успешно отправился в космос.