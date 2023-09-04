Миссия "Чандраян-3" на Луне завершена. Индия перевела луноход в "спящий режим": он может "проснуться" (фото)

Когда на Луне наступает ночь, то нет, мафия не просыпается, а наступают очень неблагоприятные для работы космических аппаратов условия.

Индийское космическое агентство ISRO заявило о том, что в субботу, 2 сентября, в "спящий режим" был переведен луноход "Прагьян" миссии "Чандраян-3". Хотя планировалось, что он проработает 14 земных дней, но по факту получилось, что он исследовал Луну в течение 10 дней, с 24 августа по 2 сентября. Но на этом миссия лунохода может еще не закончится, пишет Reuters.

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Луноход "Прягьян" начал исследование Луны 24 августа этого года через день после того, как он приземлился рядом с Южным полюсом внутри посадочного модуля "Викрам". Фокус уже писал о том, как началось это путешествие про поверхности Луны. Самыми значительными достижениями индийской миссии "Чандраян-3" можно считать то, что космическим аппаратам удалось впервые изучить температурный режим данного региона, а также составить картину химического состава его поверхности.

Луноход "Прагьян" отпрвился исследовать Луну

Изначально лунная миссия была рассчитана на две земные недели, но по факту луноход проработал на Луне 10 дней. Такое ограничение по времени связано с тем, что один день на Луне как раз и продолжается 14 земных дней. В это время у аппаратов есть возможность получать энергию для своих батарей благодаря солнечному свету. Когда на Луну опускается ночь, то этого света становится значительно меньше.

С другой стороны, температура ночью на Луне опускается до минус 120 градусов Цельсия, а луноход "Прагьян" не рассчитан на то, чтобы выдерживать такие низкие температуры. Кстати, ночь на спутнике Земли также продолжается, как и день, две земные недели.

Этот снимок Луны сделал посадочный модуль миссии "Чандраян-3", когда вышел на орбиту вокруг спутника Земли Фото: ISRO

Поэтому ученые из ISRO решили перевести луноход в "спящий режим". Все его приборы были отключены, а все собранные данные аппарат передал на Землю через "Викрам". В космическом агентстве правда не сообщили о результатах поиска луноходом водяного льда на поверхности Луны, возможно, об этом станет известно позже. Ведь все получение за время миссии данные пока что будут анализировать только индийские ученые, а затем они поделятся ими с учеными всего мира.

Посадочный модуль "Викрам" на Луне Фото: ISRO

Согласно сообщению ISRO, батареи лунохода остались заряженными, а его прибор для поддержания связи все еще работает. При этом соленая панель лунохода направлена в сторону следующего восхода Солнца. Индийские ученые не оставляют надежду на то, что луноход сможет пережить холодную лунную ночь и продолжит свои исследования. Хотя нет никаких гарантий, что это случиться. В любом случае данный аппарат уже оставил след не только на Луне, а и в истории освоения космоса.

Луноход "Прагьян" на Луне Фото: ISRO

Хотя изначально планировалось, то луноход проедет 500 метров по поверхности Луны, ему удалось преодолеть всего 100 метров. Но это можно считать значительным достижением для миссии, которая стоила чуть больше 70 млн долларов. Это значительный прорыв для Индии, но это еще и прорыв для всего человечества. До сих пор, за почти 60 лет, когда первый земной аппарат приземлился на Луне, ни одна страна не смогла посадить свой аппарат в данном регионе спутника Земли.

Теперь Индия надеется на успешное осуществление ее новой миссии — Aditya-L1. Первый индийский космический аппарат отправился изучать Солнце 2 сентября. Согласно сообщению ISRO, он летит к месту своего расположения в космосе, которое находится в 1,5 млн км от нашей планеты и называется точка Лагранжа L1 системы Земля-Солнце, как уже писал Фокус.

Кстати, сейчас вокруг Луны вращается орбитальный индийский аппарат "Чандраян-2", а его "напарники" посадочный модуль и луноход в 2019 году так и не смогли приземлиться на Луне. Фокус уже писал о том, почему почти половина миссий на Луну заканчивается катастрофой. Ведь отправить космический аппарат на Луну – это только половина дела, нужно чтобы он еще и успешно приземлился там.