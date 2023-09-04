Самый древний из найденных: обнаружены уникальные артефакты на Аляске, их связывают с ткачеством

На острове Кодьяк на Аляске во время раскопок обнаружили фрагменты артефактов из плетеной травы, которым, как полагают, примерно 3 000 лет. Эти фрагменты являются одними из древнейших образцов ткачества кодиакского племени алутиик/сугпиак.

Искусство ткачества издавна было традиционным среди народа алутиик. Однако археологическое документирование этого древнего ремесла является сложной задачей из-за хрупкой природы волоконных артефактов, которые редко выдерживают испытание временем, пишет Arkeonews.

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Открытие произошло во время раскопок дома у озера Карлук, проводившихся в рамках более широкого исследования, направленного на понимание исторического использования Кодьяка коренным населением.

Патрик Салтонстолл, куратор археологии в музее Алутиик, объяснил: "Когда мы добрались до пола, то обнаружили, что дом сгорел и развалился. Стены, обшитые деревом, обвалились внутрь и покрыли часть пола. Такое быстрое уплотнение пола ограничило масштабы горения. Когда мы убрали остатки стен, то с удивлением обнаружили обугленные фрагменты травяных циновок. Эти фрагменты простирались примерно на два метра в задней части дома, возможно, в спальной зоне".

Открытие произошло во время раскопок дома возле озера Карлук Фото: Alutiiq Museum

Большая археологическая коллекция, хранящаяся в музее Алутиик, состоит из корзин из травы и еловых корней, которым до 600 лет, но ничего более древнего нет. Радиоуглеродный анализ установил, что возраст найденного плетения составляет около 3 000 лет, и этот вывод подтверждается архитектурным дизайном здания и расположенными рядом артефактами.

Эйприл Лактонен Конселлер, исполнительный директор музея, отметила: "Очень вероятно, что наши предки работали с растительными волокнами в течение тысяч лет, начиная с их прибытия на Кодьяк 7500 лет назад. Это открытие согласуется с этой гипотезой. Растения были легкодоступны для сбора и служили прекрасным материалом для изготовления контейнеров, циновок и различных практических предметов. Однако документирование этой практики оказалось огромным вызовом. Эта замечательная находка расширяет наше понимание ткачества алутиик еще на 2400 лет".

При более детальном изучении тканые фрагменты демонстрируют четкую технику исполнения. Производители этих артефактов укладывали длинные параллельные пряди травы (основу), а затем закрепляли их перпендикулярными рядами шпагата (уток), расположенными с интервалом примерно в 2,5 см.

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