Древние следы ног свидетельствуют, что люди могли носить обувь 148 000 лет назад: что нашли ученые

Анализ древних следов, найденных в Южной Африке, дал интересные подсказки относительно возможного использования обуви первобытными людьми. Хотя пока нет окончательных выводов, эти отпечатки могут быть древнейшим доказательством ношения обуви в среднем каменном веке.

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Хорошо сохранившиеся отпечатки нашли на каменных плитах в трех разных местах вдоль побережья Капской провинции. Исходя из возраста соседних геологических образований, исследователи подсчитали, что отпечаткам в Кляйнкранц, может быть от 79 000 до 148 000 лет, пишет IFLScience.

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Эти отпечатки отличаются от человеческих следов босиком и имеют "закругленные передние концы, четкие края и возможные признаки точек крепления ремешков". Авторы исследования отмечают: "Во всех случаях предполагаемые следы имеют размеры, которые в целом соответствуют размерам следов гомининов". Эти размеры, похоже, соответствуют либо молодым, либо низким взрослым гомининам.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперименты, создавая следы ног в сандалиях, напоминающих два исторических вида обуви коренного народа сан, которые экспонируются в музеях. Эти эксперименты показали, что сандалии на твердой подошве, передвигаясь по мокрому песку, оставляли отпечатки, характеризующиеся острыми краями, отсутствием отпечатков пальцев ног и углублениями там, где кожаные ремешки соприкасались с подошвой, повторяя следы в Кляйнкранке.

"Хотя мы не считаем доказательства убедительными, мы интерпретируем три места […] как свидетельствующие о наличии обутых гомининов, которые использовали сандалии на твердой подошве", — пишут исследователи.

Они предполагают, что такое использование обуви могло быть обусловлено поиском пищи вблизи берега, где был риск поранить ноги об острые камни. В среднем каменном веке рана на ноге могла быть смертным приговором.

Отпечатки имеют четкие края и не имеют пальцев ног, что свидетели оставили люди в обуви Фото: Charles Helm

Нежелание исследователей делать окончательные выводы понятно, поскольку интерпретация следов осложняется отсутствием настоящей обуви среднего каменного века. Самой старой в мире уцелевшей обуви, паре плетеных ботинок из коры из Орегона, около 10 000 лет.

Для сравнения, примеры из Израиля и Армении свидетельствуют об использовании обуви примерно 5500 лет назад, а на Этци нашли сандалии, которым чуть более 5000 лет. До этого исследования древнейшим свидетельством использования обуви считались следы двух неандертальских детей в греческой пещере, которым 130 000 лет. Другие неандертальские следы во Франции также интерпретированы как доказательства обутых ног, хотя оба случая являются предметом дебатов.

Исследователи показали сложность такого анализа, ссылаясь на следы, обнаруженные в Неваде в 1880-х годах, которые сначала приписывали человеку, носившему сандалии, но впоследствии оказалось, что это отпечатки гигантского ленивца. Этот случай подчеркивает сложность различения следов неандертальцев от следов обутых гоминидов.

Ранее Фокус писал об уникальном неолитическом поселении, которое обнаружили во Франции. Ученые утверждают, что аналога по всей Европе не найти.