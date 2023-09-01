Древні сліди ніг свідчать, що люди могли носити взуття 148 000 років тому: що знайшли вчені

Аналіз стародавніх слідів, знайдених у Південній Африці, дав гостроцікаві підказки щодо можливого використання взуття первісними людьми. Хоча поки немає остаточних висновків, ці відбитки можуть бути найдавнішим доказом носіння взуття в середньому кам'яному віці.

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Добре збережені відбитки знайшли на кам'яних плитах у трьох різних місцях уздовж узбережжя Капської провінції. Виходячи з віку сусідніх геологічних утворень, дослідники підрахували, що відбиткам у Кляйнкранц, може бути від 79 000 до 148 000 років, пише IFLScience.

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Ці відбитки відрізняються від людських слідів босоніж та мають "закруглені передні кінці, чіткі краї та можливі ознаки точок кріплення ремінців". Автори дослідження зазначають: "У всіх випадках передбачувані сліди мають розміри, які згалом відповідають розмірам слідів гомінін". Ці розміри, схоже, відповідають або молодим, або низьким дорослим гомінінам.

Щоб підтвердити свою гіпотезу, дослідники провели експерименти, створюючи сліди ніг у сандалях, що нагадують два історичні види взуття корінного народу сан, які експонуються в музеях. Ці експерименти показали, що сандалі на твердій підошві, пересуваючись по мокрому піску, залишали відбитки, що характеризуються гострими краями, відсутністю відбитків пальців ніг і поглибленнями там, де шкіряні ремінці стикалися з підошвою, повторюючи сліди в Кляйнкранці.

"Хоча ми не вважаємо докази переконливими, ми інтерпретуємо три місця […] як такі, що свідчать про наявність взутих гомінінів, які використовували сандалі на твердій підошві", — пишуть дослідники.

Вони припускають, що таке використання взуття могло бути зумовлене пошуком їжі поблизу берега, де був ризик поранити ноги об гостре каміння. У середньому кам'яному віці рана на нозі могла бути смертним вироком.

Відбитки мають чіткі краї і не мають пальців ніг, що свіди залишили люди у взутті Фото: Charles Helm

Небажання дослідників робити остаточні висновки зрозуміле, оскільки інтерпретація слідів ускладнюється відсутністю справжнього взуття середнього кам'яного віку. Найстарішому в світі вцілілому взуттю, парі плетених черевиків з кори з Орегону, близько 10 000 років.

Для порівняння, приклади з Ізраїлю та Вірменії свідчать про використання взуття приблизно 5500 років тому, а на Етці знайшли сандалі, яким трохи понад 5000 років. До цього дослідження найдавнішим свідченням використання взуття вважалися сліди двох неандертальських дітей у грецькій печері, яким 130 000 років. Інші неандертальські сліди у Франції також інтерпретовані як докази взутих ніг, хоча обидва випадки є предметом дебатів.

Дослідники показали складність такого аналізу, посилаючись на сліди, виявлені в Неваді в 1880-х роках, які спочатку приписували людині, що носила сандалі, але згодом виявилося, що це відбитки гігантського лінивця. Цей випадок підкреслює складність розрізнення слідів неандертальців від слідів взутих гомінідів.

Раніше Фокус писав про унікальне неолітичне поселення, яке виявили у Франції. Науковці стверджують, що аналога по всій Європі не знайти.