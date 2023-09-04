Тайны замка "Паланок": археологи исследуют неизвестные ранее помещения сооружения

Построенный на горе вулканического происхождения, замок таит в себе секреты прошлых эпох. Хотя и неизвестна точная дата его основания, в документах XI века о сооружении уже упоминают. Возможно, новые раскопки позволят приоткрыть завесу неизвестного.

Несмотря на российское вторжение украинские археологи продолжают исследовать прошлое, в том числе и в Закарпатской области. Во внутреннем дворе Мукачевского замка археологи и историки проводят раскопки в пределах рва. Толчком к этому стало открытие этого сооружения в 2019 году. Его первоначальная функция остается окутанной тайной. Деталями делится "Суспільне".

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Александр Шерсун, исследователь истории Мукачевского замка, выразил свой оптимизм: "Надеюсь, что в конце этих исследований мы будем знать, что это. Оно встречается на планах подвалов замка середины 18 века, однако к этим планам нет описания, поэтому мы не знаем, какая у него была роль. В этом помещении есть плюс: оно камерное, небольшое, кроме назначения помещения, оно нам даст также информацию об историческом слое во рвах, где мы находимся, — это между средним и верхним замком. А также даст какую-то первую хроноидентификацию, то есть временную идентификацию, какие здесь работы проводились на время строительства, а это вторая половина 18-го — начало 19-го веков. Это как раз тот период, по которому у нас меньше всего информации о Мукачевской крепости".

Раскопки на территории Мукачевского замка проводит археологическая экспедиция Ужгородского национального университета во главе с доцентом Владимиром Мойжесом.

"В этом году мы начали с этого объекта, который был обнаружен. Он представлен, поэтому можно с этого уже начать определенные археологические исследования, сделать первые выводы. В дальнейшем мы планируем не только здесь, на этом объекте, но и на других участках замка проводить археологические исследования. Поскольку памятник является огромным по площади, самый большой замок на территории Закарпатской области, то здесь работы есть на десятилетия для археологов, историков и архитекторов", — объясняет доцент.

Владимир Мойжес также очертил задачи, которые будут выполнять исследователи в рамках этой структуры.

"Сверху расчистим этот купол, потому что здесь над нами свод из кирпича выложен, а сверху засыпан. Также хотим внутри углубиться. Поскольку здесь впервые проводятся археологические исследования, то мы не знаем, какая здесь глубина. То, что мы сможем найти на дне, даст нам ответ функционального назначения этого помещения. Надеемся, что найдем там какие-то материалы, которые дадут выяснить хронологию этого объекта", — добавляет Владимир Мойжес.

Раскопки в Мукачевском замке

По его словам, раскопки на территории Мукачевского замка продлятся до конца октября. К ним активно будут приобщаться студенты исторического факультета УжНУ и волонтеры.

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